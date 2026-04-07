Reaktorsäkerhetsingenjör inom strukturell integritet
2026-04-07
Vill du arbeta med reaktorsäkerhet för ny och befintlig kärnkraft och samtidigt bidra till ett samhällsviktigt uppdrag? Vi söker nu en kvalificerad och engagerad ingenjör som vill vara med och stärka säkerheten i Sveriges kärntekniska anläggningar. Bli vår nya kollega!
Vi söker en ingenjör till enheten Reaktoranalys och strukturintegritet inom avdelningen Normering och Kunskapsutveckling. Här får du vara med och utveckla verksamheten och bidra till ett strålsäkert samhälle.
Du arbetar inom ett tekniskt avancerat område där du ansvarar för att analysera och utreda frågeställningar kopplade till hållfasthet, kvalitetssäkring, kontroll och provning av mekaniska komponenter i både befintliga och framtida anläggningar. Rollen innebär ett brett och kvalificerat ansvar.
Du bidrar till att säkerställa att mekaniska anordningar uppfyller högt ställda säkerhetskrav och deltar aktivt i utredningar, kunskaps- och regelutveckling av säkerhetsfrågor inom området. Vidare initierar du och följer upp forsknings- och utvecklingsprojekt i nära samverkan med både nationella och internationella aktörer, vilket ger dig ett stort kontaktnät och möjlighet att bidra till och följa utvecklingen inom området på en bred front. Dessutom ingår att samverka med andra organisationer i frågor om oberoende kontroll. Du ges möjligheten att utvecklas i en kunskapsintensiv miljö i samarbete med engagerade kollegor med djup kompetens inom olika sakområden och har goda möjligheter att påverka inriktningen på arbetet.
Vi söker dig som har
en ingenjörsexamen inom t ex teknisk fysik eller maskinteknik alternativt annan utbildning som myndigheten bedömer relevant för tjänsten
flerårig aktuell arbetslivserfarenhet av t ex mekaniska anordningar, hållfasthetsberäkningar, kvalitetssäkring, kontroll- och provning
erfarenhet av arbete i kärnteknisk verksamhet
erfarenhet av utrednings- eller granskningsarbete inom området
mycket god förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska
god förmåga att kommunicera i tal och skrift på engelska.
Det är meriterande om du har
erfarenhet från ett ackrediterat kontrollorgan inom kärnteknik
disputerat eller annan erfarenhet av forskning
erfarenhet av att delta i internationellt arbete
erfarenhet av att samordna eller leda arbete.Publiceringsdatum2026-04-07Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har ett strategiskt och brett perspektiv samt förmåga att analysera komplexa frågeställningar och dra välgrundade slutsatser. Du är självgående, strukturerad och tar ansvar för att driva arbetet framåt inom ditt område.
Rollen kräver god samarbetsförmåga då du har både interna och externa kontaktytor. Du behöver även ha förmåga att dokumentera och kommunicera resultat på ett tydligt och professionellt sätt.
Vi förutsätter att du har en hög säkerhetsmedvetenhet och att du kan arbeta enligt myndighetens värdegrund
och den statliga förvaltningskulturen.
Vi erbjuder dig
Som medarbetare på Strålsäkerhetsmyndigheten har du ett viktigt samhällsuppdrag! Tillsammans arbetar vi för ett strålsäkert samhälle.
Anställningsvillkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid, med start enligt överenskommelse. Anställningen kan komma att inledas med provanställning i sex månader. I den här rollen blir du anställd som utredare. Resor i tjänsten förekommer. Placeringsort är Solna, Katrineholm eller Göteborg.
Vissa av våra arbetsuppgifter är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs även svenskt medborgarskap.
Kontakt och ansökan
Vill du veta mer om tjänsten? kontakta enhetschef Karin Liljequist, 08-799 41 96. Har du frågor om rekryteringsprocessen, kontakta HR, Annika Kjerrman, 08-799 43 75.
Fackliga företrädare är Mathias Häggblom, Saco-S, 08-799 44 85, Michael Wallin, ST, 08-799 42 87 och Mikael Andersson, SEKO, 08-799 41 00.
Välkommen med din ansökan via vår hemsida senast den 27 april 2026.
Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning. Våra cirka 400 medarbetare har djupa och breda kunskaper inom strålskydd och kärnsäkerhet. Myndigheten har kontor i Solna, Katrineholm och Göteborg.
Läs mer om vår verksamhet på strålsäkerhetsmyndighetens hemsida.
