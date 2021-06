React / Redux - Webbutvecklare till TaxiCaller i Linköping - Taxicaller Nordic AB - Elektronikjobb i Linköping

Taxicaller Nordic AB / Elektronikjobb / Linköping2021-06-30Vi söker nu en vass webbutvecklare som vill vara med och utveckla vår mobility as a service-plattform.Om digVi söker dig som ständigt håller dig ajour med de senaste teknologierna inom webb-utveckling.Vi söker dig som passar in på följande beskrivning:Vass på React, Redux och Ajax.Erfarenhet av Node.js.Bra driv och kan jobba självständigt.Om dina arbetsuppgifterDu kommer att jobba med utvecklingen av gränssnittet till TaxiCallers dynamiska webb-appar. Dessa innefattar ett trafikledningssystem som körs i realtid på webben, konfigurationssidor och publika sidor.Du kommer ha stora möjligheter att påverka dina dagliga arbetsuppgifter och du kommer att jobba mycket tätt med vår CTO.Vi arbetar agilt enligt Scrum.2021-06-30TaxiCaller grundades 2011 och har utvecklat en mobility as a service-plattform som snabbt har nått internationella framgångar och används idag av transportbolag i hela världen. Inledningsvis var vårt fokus på erbjuda vårt system till taxibolag, men vi har nu breddat oss och erbjuder vårt system till andra typer av transportbolag också, t.ex. bussbolag.Vårt system är revolutionerande i och med att vi hela tiden använder den senaste teknologin inom både webb-lösningar och smarta mobiler (iPhone och Android). Vi upplever en stark efterfrågan på vår produkt och vi behöver därför utöka vår utvecklingsavdelning.Vi har vårt huvudkontor på Mjärdevi i Linköping.Mer information om oss finner du på: www.taxicaller.com och www.linkedin.com/company/taxicaller Sista dag att ansöka är 2021-07-27Taxicaller Nordic ABDiskettgatan 11A58335 Linköping5837667