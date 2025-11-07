React/Node JS utvecklare
Om jobbet
Vi söker nu en Node React webbutvecklare som kan jobba med robust mobila och webb applikationer.
Om dig
Vi söker dig som har ett par års erfarenheter inom react utveckling och passar in på följande beskrivning.
• Vass på React, NextJS, Mern
• Erfarenhet av Node.js.
• Kan jobba självständigt. Publiceringsdatum2025-11-07Dina arbetsuppgifter
Du kommer att jobba med utvecklingen av gränssnittet till våra dynamiska moln baserad webb-appar.
Du kommer ha stora möjligheter att påverka dina dagliga arbetsuppgifter och du kommer att jobba mycket självständig med kontinuerligt kontakt med off shore utvecklare.
Vi arbetar agilt enligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
