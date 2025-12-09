RD Engineer in materials
Är du en kreativ Ingenjör som brinner för materialutveckling och vill vara med och forma framtidens produkter och lösningar inom Automotive? Vill du bli en del av ett världsledande dynamiskt företag där du får möjlighet att utvecklas och göra skillnad? Vi expanderar och utökar vårt utvecklingsteam med en R&D Ingenjör i Kalmar.
Trelleborg är världsledande inom specialutvecklade polymerlösningar för nästan alla branscher i världen. Och vi befinner oss där vi är i dag för att våra talanger tagit oss dit. Trelleborg har den polymertekniska spetskompetens som gör innovation och tillämpning möjlig. Vi har ett nära samarbete med ledande varumärken inom industrin för att påskynda deras utveckling och driva deras verksamhet framåt - och på vägen dit forma industrin och de framsteg som kommer att gagna mänskligheten under många spännande år framöver.
Om Trelleborg Sealing Solutions Kalmar AB
Vi är stolta över vårt företag och över det vi gör. Vi på Trelleborg Sealing Solutions Kalmar AB är världsledande inom vårt område och har goda tillväxtmöjligheter. Trots att vi verkar i ett internationellt sammanhang är stämningen på företaget familjär. Vi är raka och öppna mot varandra, måna om att samarbeta men också att var och en tar initiativ och ansvar. Unika tekniska lösningar som löser våra kunders behov med rätt kvalitet är A och O för oss.Trelleborg Sealing Solutions Kalmar AB med huvudkontor i Kalmar är världsledande inom produktion och utveckling av ljud- och vibrationsdämpande komponenter till fordonsindustrin. Läs gärna mer om oss på www.rubore.com
Publiceringsdatum2025-12-09Arbetsuppgifter
I rollen som R&D Ingenjör ingår du i vårt utvecklingsteam där du får en central roll i utvecklingen av nya komponenter, produkter, applikationer och innovativa lösningar med unika egenskaper som effektivt löser våra globala kunders behov. Våra kunder inom Automotive ställer höga krav på leveranssäkerhet, kvalitet och prestanda på våra produkter. En stor del av din roll är att analysera, utveckla, testa prototyper i labb, validera samt praktiskt införa nya leverantörer, komponenter och produkter som skapar nya möjligheter. Du har ett tvärfunktionellt samarbete med kollegorna i teamet men också med produktion, inköp och kvalité för att sätta idé till verklighet och säkerställa att våra produkter lever upp till högsta standard. Du agerar även teknisk support inom ditt område internt för de olika avdelningarna. Arbetstid: Mån-fre 08-16:30 med flextid.Tjänstgöringsort: Kalmar
Vem är du?
Vi söker dig som har en akademisk examen inom maskinteknik, produktionsteknik, materiallära eller likvärdigt samt talar och skriver obehindrat på både svenska och engelska. Vi ser att du har en bred teknisk och praktisk kunskap, gärna med några års erfarenhet av utveckling inom tillverkande industri. Det är även meriterande om du har en viss kunskap inom kemi.Du är en noggrann och kreativ person med ett brinnande intresse för att tänka utanför boxen och hitta nya vägar för att lösa komplexa problem och utveckla nya tekniska lösningar eller egenskaper. Du är en prestigelös lagspelare som gärna arbetar i grupp men att självständigt driva på ditt eget arbete faller sig också naturligt för dig. Vi ser att du har en förmåga att se helheten och är van vid att driva flera projekt samtidigt.
Vad erbjuder vi?
En organisation med korta beslutsvägar där du har goda möjligheter att påverka
En innovativ arbetsmiljö med de senaste teknologierna som uppmuntrar till kreativitet, utveckling och idéutbyte
