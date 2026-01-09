Rättvårdshandläggare till anstalten Västervik
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om Anstalten Västerviks verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/vastervik-norra/#verksamhetPubliceringsdatum2026-01-09Arbetsuppgifter
Rättvårdshandläggare är en nyinrättad roll på anstalten Västervik Norra, vilket innebär att du förväntas vara en del av utformning av den nya rollen. Du kommer att ha ett nära samarbete med kriminalvårdsinspektör med ansvar för rättsvård. Som rättvårdshandläggare kommer du att verka för en samordnad anstalt genom att säkerställa att alla klientbeslut genomförs på ett enhetligt och kvalitetssäkrat sätt enligt lagstiftning. Exempel på aktuella områden som ingår är hantering av juridiska frågor, av olika karaktär, samt omhändertagande av allmän handling.
Uppdraget innebär att du kvalitetssäkrar beslut i förhållande till lag, föreskrifter och handbok, men också kvalitetssäkrar språk och annan formalia. I arbetet ingår att stötta medarbetare i att ta fram beslut och beslutsunderlag samt handleda i klientärenden. Det ingår vidare att delta på anstaltens gemensamma kollegium samt aktivt delta på regionala rättsvårdsforum/praxisforum. I rollen ingår även att i dialog med chefer och andra medarbetare identifiera behov av och föreslå strukturer för hur arbetet kan bedrivas på bästa sätt samt vara drivande i implementeringen av detta. Där ingår exempelvis utbildningsinsatser för anstaltens personal.
Vi söker dig som har goda förvaltningsrättsliga kunskaper och erfarenhet av handläggning av myndighetsärenden.

Kvalifikationer
För att lyckas i rollen behöver du ha förmåga att överblicka och se verksamheten utifrån ett helhetsperspektiv. Handläggningen i arbetet är en del av rättsprocessen därför krävs det att du är kvalitetsmedveten, strukturerad och självgående. Du har ett gott omdöme och kan göra rätt prioriteringar samt är van att tidvis arbeta i ett högt tempo.
Du ska kunna planera och genomföra ditt arbete effektivt för att nå uppsatta mål och resultat samt agera i enlighet med fattade beslut, policys och riktlinjer. Vidare behöver du samarbeta bra tillsammans med andra människor, lyssna och kommunicera på ett tydligt sätt och säkerställa att budskap når fram till alla berörda parter.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Akademisk examen inom ett för tjänsten relevant ämnesområde med inriktning mot juridik, beteendevetenskap eller statsvetenskap alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant.
* Erfarenhet av att handlägga ärenden och bereda beslut
* Goda förvaltningsrättsliga kunskaper
* Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
* Mycket goda kunskaper i Office-paketet
Meriterande:
* Akademisk utbildning inom juridik
* Erfarenhet av arbete med juridiska beslut
* Tidigare arbete inom Kriminalvården eller annan rättsvårdande myndighet
* Erfarenhet av handledande eller coachande arbetsuppgifter
* Erfarenhet av att författa utredningar och/eller rapporter
* Erfarenhet av handläggning av myndighetsärenden
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
