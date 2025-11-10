Rättssakkunniga till bankenheten
2025-11-10
Bankenheten, Finansmarknadsavdelningen, Finansdepartementet
Finansmarknadsavdelningen ansvarar för att ta fram underlag för regeringens politik inom den finansiella sektorn. Bankenheten är en av fyra enheter på avdelningen och ansvarar för analys och lagstiftning på bankområdet, betalningsmarknaden och bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Enhetens arbete präglas sedan den globala finanskrisen av en omfattande regelgivning, av den snabba tekniska utvecklingen på området och EU:s regleringsagenda.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag
På bankenheten arbetar ekonomer och jurister tillsammans i både förhandlings- och lagstiftningsprojekt. Som rättssakkunnig hos oss kan du komma att delta i EU-förhandlingar om nya rättsakter och att ta fram lagstiftning på området. Utvecklingen på finansmarknadsområdet innebär ett omfattande lagstiftningsarbete på avdelningen. Arbetet bedrivs stundtals i högt tempo. I arbetet ingår kontakter med Finansdepartementets politiska ledning, andra avdelningar och departement, riksdagen, myndigheter såsom Finansinspektionen och Riksgäldskontoret samt olika branschorganisationer.
Aktuella frågor på enhetens område är bl.a. bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, dels inom ramen för den internationella arbetsgruppen Financial Action Task Force (FATF), dels med genomförande av EU:s nya penningtvättsregelverk. Andra aktuella frågor på enheten rör bl.a. kapitaltäcknings- respektive krishanteringsregler för banker, betalningar, makrotillsyn och överskuldsättning.
Din Bakgrund
Vi söker dig som har juristexamen och är hovrätts- eller kammarrättsassessor. Det är meriterande om du har för tjänsten relevant erfarenhet av arbete från Regeringskansliet, myndighet eller finansmarknaden. Det är ett krav för tjänsten att du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.Publiceringsdatum2025-11-10Dina personliga egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat.
Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras. Läs mer på Medarbetarskap och ledarskap i Regeringskansliet - Regeringen.se
För denna roll behöver du självständigt strukturera upp ditt arbeta och ta ansvar för din uppgift. Du har god problemlösande förmåga och kan hantera komplexa frågeställningar och arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du har även hög integritet och agerar med gott omdöme. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.Övrig information
Vi erbjuder ett förordnande som rättssakkunnig för dig som är hovrätts- eller kammarrättsassessor med anställning i domstol. Tillträde snarast eller efter överenskommelse. En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. För denna anställning är placeringsort Stockholm, möjlighet till distansarbete upp till två dagar i veckan finns om arbetet tillåter.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta enhetschef Anna Widenfalk. Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Isabel Åkermark. Fackliga kontaktpersoner är Miriam Ben Hadj Ali för Saco och Lotta Nordqvist för ST. Samtliga nås via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00.
Välkommen att registrera ditt CV i vårt rekryteringsverktyg senast den 5 december, 2025
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Finansdepartementet ansvarar för frågor som rör statens ekonomi. Det handlar om samordning av statens budget, prognoser och analyser, skattefrågor samt styrning och förvaltning av statens verksamhet. Dessutom ansvarar departementet för frågor som rör finansmarknad, kommuner och regioner, upphandling, bolag med statligt ägande, digitalisering och it samt konsumentlagstiftning. Ersättning
