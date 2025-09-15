Rättssakkunnig/kvalificerad jurist - Digitaliseringslagstiftning
2025-09-15
Enheten för digital infrastruktur och säkerhet
Är du assessor och har intresse av att arbeta i en politisk miljö med omfattande interna och externa kontakter? Har du ett intresse för digitalisering och digital infrastruktur? I så fall kan denna tjänst vara intressant för dig. Vi kan erbjuda ett spännande arbete med dessa frågor i en händelsestyrd miljö.
Enheten för digital infrastruktur och säkerhet ansvarar, tillsammans med enheten för digitalisering av den offentliga förvaltningen, för frågor som rör samhällets digitalisering. Ansvarsområdet omfattar bland annat den digitala infrastrukturens säkerhet och robusthet, sektorns krisberedskap och roll i det civila försvaret, marknaden för digitala tjänster samt postmarknaden. Enheten är en del av avdelningen för offentlig förvaltning, som även ansvarar för styrning av kommuner, offentlig upphandling, offentlig statistik, spelpolitik, statlig fastighetsförvaltning och konsumentfrågor.
Enheten arbetar med lagstiftning, policyutveckling och myndighetsstyrning. Vi arbetar med hela lagstiftningskedjan, både nationellt och på EU-nivå. Förutom EU-förhandlingar deltar vi i samverkan inom EU och andra internationella organ. Vi tar också fram beslutsunderlag och taleunderlag till den politiska ledningen.
Arbetet med lagstiftning inom digitaliseringsområdet sker i skärningspunkten mellan ny teknik och juridik. I rollen som rättssakkunnig bidrar du till att utforma och anpassa regelverk i takt med både de utmaningar som teknikutvecklingen kan medföra och den policyutveckling som i stor utsträckning sker på EU-nivå. Du får hantera komplexa frågeställningar som står i direkt relation till snabba globala omvärldsförändringar. Du arbetar självständigt men i nära samarbete med kollegor inom avdelningen och andra delar av Regeringskansliet. Granskning, kvalitetssäkring och framtagning av förslag till beslut i regeringsärenden samt arbete med frågor inom andra av avdelningens ansvarsområden förekommer också.Publiceringsdatum2025-09-15Bakgrund
Vi söker dig som är assessor från kammarrätt eller hovrätt. För att bli framgångsrik i rollen behöver du vara en skicklig skribent och ha vana av att skriva mycket. Du behöver också vara en stringent föredragande med en utvecklad förmåga att anpassa föredragningar till olika målgrupper och lyfta fram det mest väsentliga i muntliga sammanhang. Vi förutsätter att du behärskar svenska och engelska som arbetsspråk både muntligt och skriftligt. Kunskaper i andra EU-språk är meriterande.
Det är meriterande med erfarenhet av författningsarbete och relevant erfarenhet av juridiskt arbete från myndighet. Det är även meriterande med erfarenhet av att ha arbetat med digitaliseringsfrågor. Vidare är det meriterande med förståelse för arbetet i en politiskt styrd organisation.
Dina egenskaper
Den här tjänsten passar dig som är prestigelös och duktig på att samarbeta. Du är även analytisk, strukturerad och kvalitetsmedveten. Du har förmåga att anpassa dig till förändrade omständigheter. Vidare har du förmåga att se till helheten och hitta framkomliga vägar mot uppställda mål.
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och riktning ändras.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Övrigt
Vi kan erbjuda ett förordnande upp till sex år som rättssakkunnig för dig som är tjänstledig från domstol, alternativt en tillsvidareanställning som kvalificerad jurist om du inte är det. Tillträde snarast. Arbetsort är Stockholm och tjänsten är förlagd på heltid. Säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs innan beslut om anställning. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta enhetschef Staffan Lindmark eller rekryteringsspecialist Marjut Thelin. Fackliga kontaktpersoner är Simon Monti Danielsson och Miriam Ben Hadj för Saco samt Lotta Nordqvist för ST. Samtliga nås via Regeringskansliets växel, 08-4051000. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg 6 oktober, 2025.
