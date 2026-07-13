Rättschef/avdelningschef
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2026-07-13
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Är du en samarbetsorienterad chef med gedigen kunskap om offentlig rätt? Vill du ha en viktig roll i den fortsatta utvecklingen av Skolverkets rättsliga arbete och av myndigheten i stort? Vi söker en rättschef och tillika avdelningschef för vår rättsavdelning för ett vikariat i cirka åtta månader. Var med och bidra till skolans framtid!
Om jobbet
Som rättschef och avdelningschef för Rättsavdelningen ansvarar du för att tillsammans med enhetscheferna på avdelningen utveckla Skolverkets rättsliga arbete. Du ansvarar för principiella och kvalificerade rättsfrågor, däribland skoljuridiska och förvaltningsrättsliga frågor. Du säkerställer att rättsavdelningen ger ett adekvat juridiskt och strategiskt stöd till hela myndigheten. Vidare ansvarar du för att samordna, utveckla och förvalta Skolverkets föreskrifter.
I ditt uppdrag ingår att driva, utveckla och förvalta Skolverkets upplysningstjänst med det kvalificerade och serviceinriktade stöd som ges till våra målgrupper och till allmänheten. Du ansvarar även för att driva, samordna och utveckla Skolverkets arbete med informationsförvaltning och säkerhetsfrågor samt myndighetens interna beredskapsarbete. Skolverket är sedan 2022 en beredskapsmyndighet.
Rättsavdelningen har fem enheter med totalt cirka 90 medarbetare. Du leder och driver avdelningen framåt med utgångspunkt i de gemensamma prioriteringar som Skolverket gör. I avdelningens ledningsgrupp, där fem enhetschefer och en avdelningssamordnare ingår, arbetar ni för att avdelningen ska jobba målinriktat och effektivt. Ni arbetar med helhetssyn för såväl avdelningen som Skolverket. Du driver ett ständigt förbättringsarbete avseende avdelningens arbetsformer, utveckling och kompetensförsörjning.
Du rapporterar direkt till Skolverkets generaldirektör och du är en viktig del av myndighetens ledningsgrupp, där du bidrar till utveckling av hela myndigheten och till att vi når våra mål. Du har ett nära samarbete med olika delar av organisationen för att främja utveckling och effektivitet. I arbetsuppgifterna ingår också att representera Skolverket externt och i media.
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"Skolverket arbetar just nu med stora reformer inom skolväsendet, samtidigt som vi fortsätter i samma tempo med vår löpande verksamhet och många varierande uppdrag – allt för att bidra till barns och elevers framtid. Rättsavdelningen är en viktig del av detta, mitt i kärnan av Skolverkets arbete."
Christina Månberg, vikarierande generaldirektör
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Att vara ledare på Skolverket innebär att leda med helhetsperspektiv, i partnerskap och i relation till omvärlden. Du skapar förutsättningar för utveckling och engagemang samt sätter tydliga ramar och förväntningar på dina medarbetare. Du är en bärare av Skolverkets kultur, värderingar och fattade beslut.
Du arbetar på vårt moderna och rymliga kontor i Solna Business Park.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss behöver du stå för och leva upp till den statliga värdegrunden och till våra kärnvärden för medarbetarskap: förebild, tillit, ansvar, samarbete och utveckling. Läs mer på www.skolverket.se/jobb
I det här jobbet ska du ha
jurist- eller juris kandidatexamen
aktuell och flerårig erfarenhet av juridiskt arbete
goda kunskaper inom offentlig rätt
aktuell och flerårig erfarenhet som chef med personal- och budgetansvar
erfarenhet av arbete med strategisk utveckling både i ledningsgrupp och inom det egna ansvarsområdet
erfarenhet av att leda och driva förändring i en mål- och resultatstyrd organisation
verksamhetskunskap inom skola, utbildningsfrågor och/eller skoljuridik
mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska (tal och skrift).
Det är meriterande om du har erfarenhet som chef vid en statlig myndighet.
Som person behöver du
vara bra på att skapa goda relationer,
ha hög integritet,
vara tydlig och lyhörd i ditt sätt att kommunicera,
ha ett gott omdöme och kunna fatta väl avvägda beslut där hänsyn tas till olika perspektiv.
Viktigt att veta
Sista ansökningsdag är den 2 augusti. Anställningen är ett vikariat under ca åtta månader, dock längst till och med att en ordinarie avdelningschef är tillsatt.
Kontaktpersoner för rekryteringen är under vecka 29 Sara Rising, vecka 30 Tommy Lagergren och vecka 31 Christina Månberg.
När du registrerar din ansökan får du svara på några frågor i stället för att bifoga ett personligt brev. Läs gärna igenom ansökningsformuläret och förbered dina svar innan du gör ansökan.
Skolverket arbetar för att alla barn och elever ska få en bra och likvärdig utbildning i en trygg miljö. Vi stödjer på olika sätt den svenska förskolan, skolan och komvux. Som medarbetare på Skolverket är du med och bidrar till att skapa goda förutsättningar för barns och elevers utveckling och lärande. Lär känna oss bättre genom att besöka vår webbplats www.skolverket.se/jobb.
Vårt uppdrag – skolans framtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Skolverk
(org.nr 202100-4185), http://www.skolverket.se/lediga-jobb
Svetsarvägen 16 (visa karta
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171 41 SOLNA Arbetsplats
Rättsavdelningen Jobbnummer
10000463