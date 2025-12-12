Ranrikegården söker undersköterskor på dag/kväll!
Kungälvs kommun, Trygghet och Stöd / Undersköterskejobb / Kungälv Visa alla undersköterskejobb i Kungälv
2025-12-12
, Göteborg
, Partille
, Lerum
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungälvs kommun, Trygghet och Stöd i Kungälv
Kungälvs kommun söker dig som vill göra skillnad! Vi behöver professionell och motiverad personal för att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet. Här går engagemang och professionell service hand i hand samtidigt som du är med och påverkar människors vardag och samhället i stort. En bra arbetsplatskultur och stöd för din personliga utveckling är viktigt för oss. Din insats räknas! Publiceringsdatum2025-12-12Beskrivning
Vill du göra skillnad och ha kul på jobbet?
Hos oss tar alla ansvar för att utveckla verksamheten och skapa framgång - tillsammans! Vi är stolta över vårt viktiga arbete för Kungälvs invånare som behöver vårt stöd.
Här får du ett jobb som är både roligt och meningsfullt. Vi älskar att tänka nytt och hitta smarta lösningar för dagens och morgondagens utmaningar. Vill du växa med oss?
Om Ranrikegården
Vi söker dig som vill jobba dag/kväll på vårt vård- och omsorgsboende Ranrikegården - ett tryggt hem för personer med demenssjukdom mitt i centrala Kungälv. Här finns 50 fina lägenheter och ett härligt team som väntar på dig! Många av våra hyresgäster älskar att komma ut och promenera längre sträckor - därför är det ett stort plus om du själv tycker om frisk luft och promenader! Dina arbetsuppgifter
- Ge våra hyresgäster trygg och god omsorg utifrån deras behov
- Hjälpa till med personlig omvårdnad, måltider och sociala aktiviteter
- Samverka med anhöriga och skapa meningsfulla möten
- Vardagssysslor som städning och tvätt
- Delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser
- Kontaktmannaskap och ombudsuppdrag - här får du chans att påverka och utvecklas! Kvalifikationer
Vi söker dig som brinner för att arbeta med människor, säkerställer god omsorg och vill bidra till meningsfulla möten med våra hyresgäster. Du bör ha god samarbetsförmåga, arbeta kvalitetsmedvetet och kunna skapa förtroendefulla relationer. Som person är du empatisk, flexibel, självgående och ansvarsfull.
För att vara aktuell för denna tjänst behöver du vara:
- Utbildad undersköterska där du kan uppvisa skyddad yrkestitel eller utbildad vårdbiträde
- Ha goda datakunskaper och goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt.
Meriterande:
- Tidigare erfarenhet inom vård och omsorg.
- om du har påbyggnadsutbildning inom demensvård eller tidigare erfarenhet från att arbeta med demensvård.
- Erfarenhet av social dokumentation.
- Och gärna tycker om att vara ute och gå - det gör jobbet ännu roligare!
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och bemötande.
Vi erbjuder dig:
- Heltid eller deltid - du väljer!
- 37-timmars vecka som heltid
- Möjlighet till vidareutbildning och karriärutveckling
- Välfärdsteknik och ett sunt arbetsliv
- Friskvårdsbidrag, personal- och krisstöd
- Gratis kaffe och te
- Ersättning för nikotinhjälpmedel
Om du tidigare har varit anställd inom Kungälvs kommun kommer vi att kontakta dåvarande chef för att ta interna referenser som en del av vår rekryteringsprocess.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan!
Välkommen med din ansökan! Övrig information
- Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com
- Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
- Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
- Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
- Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
- Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
- Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
- Inom de verksamheter där arbete med barn förekommer kräver arbetsgivaren in utdrag ur belastningsregistret innan tillsättning av tjänsten.
- Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
- Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
- Kungälvs kommun har upphandlade avtal.
- Testning kan förekomma i rekryteringsprocessen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/643". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungälvs kommun
(org.nr 212000-1371) Arbetsplats
Kungälvs kommun, Trygghet och Stöd Kontakt
Felicia Holm 0303238690 Jobbnummer
9641604