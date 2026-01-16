Rangerare till vår kund i Kungsängen

Aura Personal AB / Logistikjobb / Upplands-Bro
2026-01-16


Vi söker dig som vill jobba som rangerare ute hos vår kund på både deltid och heltid.
Om rollen
I tjänsten som rangerare arbetar du praktiskt med hantering, rangering och förflyttning av bilar på anläggningen. Tjänsten passar dig som trivs med ett aktivt arbete, har god känsla för ordning och tycker om att arbeta nära fordon.

2026-01-16

Dina arbetsuppgifter
Rangering och parkering av bilar på anläggningen

Förflyttning av fordon mellan olika ytor

Säkerställa att bilar står korrekt och enligt rutiner

Enklare kontroll av fordonens skick

Bidra till ett effektivt och säkert arbetsflöde

Vi söker dig som
Har B-körkort (krav)

Har god körvana och bekväm med att parkera i trånga utrymmen

Är ansvarstagande, noggrann och punktlig

Trivs med fysiskt arbete och ett högt tempo

Kan arbeta både självständigt och i team

Har god förståelse för säkerhet i trafikmiljö

Tidigare erfarenhet av liknande arbete är meriterande men inget krav - rätt inställning är viktigast.
Vi erbjuder
Arbete hos en modern och växande aktör inom bilbranschen

Trygga anställningsvillkor

Ett engagerat team och en bra arbetsmiljö

Möjlighet till långsiktigt uppdrag

Arbetstider är 07 - 16

Så ansöker du
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande.

Sista dag att ansöka är 2026-03-13
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Aura Personal AB (org.nr 559328-3020), https://jobb.aurapersonal.se
Brunna (visa karta)
196 37  KUNGSÄNGEN

Arbetsplats
Aura Personal

