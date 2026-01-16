Rangerare till vår kund i Kungsängen
Vi söker dig som vill jobba som rangerare ute hos vår kund på både deltid och heltid.
Om rollen
I tjänsten som rangerare arbetar du praktiskt med hantering, rangering och förflyttning av bilar på anläggningen. Tjänsten passar dig som trivs med ett aktivt arbete, har god känsla för ordning och tycker om att arbeta nära fordon. Publiceringsdatum2026-01-16Dina arbetsuppgifter
Rangering och parkering av bilar på anläggningen
Förflyttning av fordon mellan olika ytor
Säkerställa att bilar står korrekt och enligt rutiner
Enklare kontroll av fordonens skick
Bidra till ett effektivt och säkert arbetsflöde
Vi söker dig som
Har B-körkort (krav)
Har god körvana och bekväm med att parkera i trånga utrymmen
Är ansvarstagande, noggrann och punktlig
Trivs med fysiskt arbete och ett högt tempo
Kan arbeta både självständigt och i team
Har god förståelse för säkerhet i trafikmiljö
Tidigare erfarenhet av liknande arbete är meriterande men inget krav - rätt inställning är viktigast.
Vi erbjuder
Arbete hos en modern och växande aktör inom bilbranschen
Trygga anställningsvillkor
Ett engagerat team och en bra arbetsmiljö
Möjlighet till långsiktigt uppdrag
Arbetstider är 07 - 16Så ansöker du
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande. Så ansöker du
