Rangerare till Roslagsbanan
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Roslagsbanan söker Rangerare och nu behöver vi dig. Ansök redan idag!
Vi söker nu rangerare för att hjälpa till med underhållet av våra tåg på Roslagsbanan. Som rangerare arbetar du där behovet är som störst, vilket innebär att arbetstiderna kan variera och ibland ligga på obekväma tider såsom tidiga morgnar, sena kvällar, helger och helgdagar.
Flexibilitet är nyckeln i denna roll. Du behöver kunna ställa om med kort varsel och vara bekväm med att arbeta olika tider från vecka till vecka. Det här är en roll för dig som trivs med variation, gillar ansvar och har en positiv inställning till att bidra där det behövs.
Blir du antagen som rangerare så erbjuds du en provanställning i samband med starten av vår tre månader långa förarutbildning. Efter godkänd förarutbildning påbörjar du din 4-5 veckor långa utbildning som Rangerare. Vi erbjuder trygga anställningsvillkor enligt kollektivavtal och ytterligare förmåner såsom friskvårdsbidrag.
Om rollen
I denna mångsidiga tjänst blir du navet i depån. Du ansvarar för att optimera fordonsflödet genom underhålls- och tvättcykler, samtidigt som du säkerställer att våra tåg är i rullning och uppfyller högsta säkerhetsstandard.Publiceringsdatum2026-06-29Dina arbetsuppgifter
Ansvara för att rangera vagnar enligt gällande trafikplan
Säkerställa att fordon som levereras till trafik har rätt underhållsstatus
Samordna med lokal trafikledning vid fordonsförändringar
Utföra fordonstransporter och provkörningar
Hantering av uppgifter i vårt interna rapporteringssystem
Du har:
Teknisk utbildning eller erfarenhet inom el, mekanisk eller fordons-/digital teknik
Praktiskt handlag samt erfarenhet av arbete i fält, depå eller verkstad
Förmåga att snabbt lösa problem i en operativ och händelsestyrd miljö
God systemvana samt administrativ nogrannhet
Mycket goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet från järnväg, spårfordon eller el-/signalteknik
Erfarenhet av driftstörningar och beredskapsarbete
Tidigare arbete i operativ trafikmiljö
Formella krav
Minst 20 år (krav för lokförarbehörighet)
Godkänd gymnasieutbildning
Uppfyller Transportstyrelsens medicinska krav för säkerhetstjänstDina personliga egenskaper
Vi tror du är snabb och lösningsorienterad i skarpa lägen. Du besitter en hög säkerhetsmedvetenhet samt agerar självständigt och är initiativtagande. Vi ser även att du är samarbetsinriktad och trivs i en verksamhet som arbetar under dygnets alla timmar. Stor vikt kommer läggas på dina personliga egenskaper. Vi ser gärna att du har ett grundläggande intresse för teknik.
Vi erbjuder
🎓Betald tågförarutbildning (ca 3 månader) 🛠️Arbete i depå och trafikmiljö 📈Utvecklingsmöjligheter inom fordonsdrift och operativ ledning 🛡️Kollektivavtal och trygga villkor 📍Stationering i Vallentuna (Molnby) eller Stockholm Östra
Urvalsprocess
Onlinetester
Intervjuer
Psykologiska tester
Trafikmedicinsk undersökning
Vill du veta mer om tjänsten?
📧Kontakta Enhetschef Fordon och Underhåll Fadi Asfar: Fadi.Asfar@transdev.se
Ansökan ska bestå av CV samt personligt brev. Observera att vi inte kan behandla ansökningar som inkommer via e-post.
🕓 Sista dag att ansöka är 22 augusti 2026 📝Anställningsform: Tillsvidareanställning (inleds med provanställning) 📍 Placeringsort: Vallentuna eller Östra Station 📅 Startdatum: 2026-10-19
Varmt välkommen med din ansökan!
Om oss Transdev ger människor frihet att resa när de vill och hur de vill. Vårt erbjudande spänner över flera transportslag, bland andra buss, tåg, spårvagn och båt. Vi ingår i den internationella koncernen Transdev, som med över 100 000 medarbetare möjliggör 10 miljoner dagliga resor världen över.
I Sverige är vi en av de största operatörerna inom persontrafik, med över åttio års erfarenhet. Vår verksamhet bygger dels på långsiktiga partnerskap med trafikmyndigheter och företag, dels på kommersiell trafik som vi driver under egna varumärken. Vi utvecklar framtidens persontrafik – för en hållbar utveckling och för att ge människor frihet att resa. Läs mer om oss: Ett sömlöst resande från dörr till dörr - Transdev Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7793602-2075828". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Transdev Sverige AB
(org.nr 556042-4391), https://jobb.transdev.se
Drottning Kristinas väg 1 (visa karta
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114 28 STOCKHOLM Arbetsplats
Transdev Jobbnummer
9983601