Rangerare till Martin & Servera i Göteborg (vikariat)
2025-12-10
Vi söker nu dig som tycker om att arbeta och vill hjälpa oss att säkerställa högklassiga leveranser till våra kunder, tillsammans med ett härligt gäng drivna kollegor på terminalen i Göteborg. Tjänsten är ett vikariat som förväntas pågå till 31 augusti men med chans till förlängning.
Vad kommer du att göra?
Som rangerare tar du ansvar för att varorna våra kunder beställer packas, komprimeras, rangeras och färdigställs för leverans i rätt skick och i rätt tid. Du ansvarar för att rätt saker kommer med i lastbilarna samt att kvaliteten och leveranssäkerheten motsvarar kundernas krav och förväntningar på Martin & Servera. Ibland hjälper du även till att leverera varor till våra kunder. Till rangeringen kommer det även in ankommande gods från kunder som du ska ta hand om och hantera. Det kräver en ansvarstagande medarbetare som är noggrann och har respekt för råvarorna. För oss är det även viktigt att du vill vara delaktig i verksamhetens utveckling, då vi ständigt jobbar för att bli bättre på det vi gör.
Vad söker vi hos dig?
Jobbet på vår terminal är ett fysiskt arbete där kroppen är igång och därför är det viktigt att du är en person som gillar att hålla dig i form. Hos oss bidrar alla till att helheten ska bli så bra som möjligt. Vi pratar med varandra och är tydliga i vår feedback. På så vis lägger vi varje dag grunden till ett gott samarbetsklimat. För att söka jobbet behöver du:
• Du behöver ha fyllt 18 år
• Ha Truckkort
• Kunna förstå instruktioner på svenska och själv göra dig förstådd
• Det är bra om du gillar att hålla dig i form eftersom det är ett jobb som inkluderar tunga lyft och att du hela tiden är i rörelse
Din arbetsplats
På terminalen i Göteborg är vi cirka 30 medarbetare. Här blir du en del av ett flitigt gäng som ställer upp för varandra med humor, värme och god stämning. Du får ta del av uppskattade personalförmåner som exempelvis ett generöst friskvårdsbidrag och lunchsubvention. För oss är det viktigt med en trygg arbetsmiljö. För att säkerställa att vår alkohol- och drogpolicy efterlevs utför vi slumpmässiga drog- och alkoholtester på alla arbetsplatser.
Hur går rekryteringen till?
Vi jobbar aktivt för mångfald och ser olikheter mellan människor som en styrka. Med målet att spegla alla våra kunder och samhället vi verkar i, söker vi människor i alla åldrar och med olika bakgrunder. I våra rekryteringar använder vi oss av personlighetstest. Det är för att kunna jämföra kandidater på ett så objektivt sätt som möjligt. Läs mer om rekryteringen och våra tester här.
Vi genomför bakgrundskontroll på alla kandidater som vi avser att träffa på intervju.
Sista dag att ansöka är 19 december, vi tillämpar löpande urval. Återkoppling kan komma att dröja till i början på januari.
Tillträde: Omgående
Anställningsform: Vikariat som pågår fram till 31 augusti 2026 med möjlighet till förlängning
Sysselsättningsgrad: Heltid, 100%
Arbetstider: Dagtid: start mellan 06:00 och 09:00 och 8 timmar framåt (rullande schema)
Antal lediga befattningar: 1
Adress: Martin & Servera Logistik AB - Gårdstens Industriväg 6, Agnesberg
För frågor om tjänsten kontakta: Rekryterande chef Marcus Fransson Magnin marcus.franssonmagnin@martinservera.se
(vi tar ej emot ansökningar via brev/mejl). För frågor om rekryteringsprocessen kontakta HR-partner Josefine Andersson - josefine.andersson@martinservera.se
Facklig företrädare: Andreas Tegeroth andreas.tegeroth@martinservera.se
Tillsammans gör vi på Martin & Servera-gruppen skillnad för alla som älskar mat och dryck. Med omtanke om varandra, våra kunder och allas framtid gör vi varje dag lite godare. Och som medarbetare hos oss är du en viktig del av framgången. På Martin & Servera växer vi och utvecklas tillsammans samtidigt som alla är viktiga och får ta plats. Vi är en familjeägd koncern med över 3000 medarbetare. Här tas dina erfarenheter, idéer och kunskaper tillvara. Välkommen till oss.
