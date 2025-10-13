Ramdalsskolan söker speciallärare/specialpedagog
2025-10-13
I skärgårdsstaden Oxelösund får du nära till boende, arbete, kommunikation, service, natur och hav. Kommunen som ligger strategiskt i östra Sörmland, har 12 000 invånare och ett rikt kultur- och föreningsliv. Dryga timmen upp till Stockholm och strax under timmen ner till Norrköping, det är inte heller långt till regionens flygplats, E4:an och järnvägen.
Oxelösunds kommun är en liten kommun som vill mycket. Vi är nyfikna och vågar hitta på nya lösningar, tänka stora tankar och komma med spännande idéer. För att lyckas jobbar vi nära varandra. Vi samarbetar och jobbar mot ett gemensamt mål; att ge alla som bor här de bästa förutsättningarna för ett gott liv. Att vi har nära till varandra märks bland annat genom att vi hjälps åt och tar vara på varandras styrkor. Att förvaltningar och verksamheter är nära gör också att det aldrig är långt mellan medarbetare och chef. Vilket i sin tur leder till att vi har korta beslutsvägar och får mycket gjort.
Ramdalsskolan är från höstterminen -25 en F-6 skola med ca 515 elever och är mångkulturell.
Arbetsuppgifter
Hos oss på Ramdalsskolan får du möjlighet att jobba tillsammans med flera andra speciallärare och specialpedagoger kring och i våra elevgrupper.
I ditt uppdrag ingår bland annat att handleda pedagoger, planera, genomföra och utveckla det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov och intressen, enskilt såväl som tillsammans med lärararbetslaget som du tillhör.
Du deltar aktivt i skolans utvecklings- och analysarbete och samarbetar med övrig skolpersonal för en god lär- och arbetsmiljö för såväl elever som personalKvalifikationer
Du är legitimerad speciallärare och/eller specialpedagog
Du är väl förtrogen med skolans styrdokument.
Du har ett relationellt förhållningssätt i ditt arbete.
Du är lösningsfokuserad och har en positiv inställning till skolutveckling samt förstår vikten av att undervisningen ska vara kreativ och stimulerande, samtidigt som den ska vila på forskning och beprövade metoder.
Du delar vår uppfattning om att vi som skola är till för eleven och att det innebär att vi måste anpassa oss efter varje enskild elevs förutsättningar, intressen och behov. Du ser det positiva i varje enskild individ och är övertygad om att alla har möjlighet att lära sig och att ditt bemötande som speciallärare är en av de viktigaste faktorerna till elevernas framgång.
Stor vikt kommer att läggas vid den sökandes personliga egenskaper arbets- och initiativförmåga samt ansvarsfullhet och samarbetsförmåga.
ÖVRIGT
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning.
Då Oxelösunds kommun ingår i finskt förvaltningsområde, ser vi gärna sökande med kunskaper i finska. Andra språkkunskaper utöver svenska och engelska ses också som positivt.
Enligt avtal.
