Radon och ventilations tekniker Stockholm
2025-09-09
På Nordic Netmedia & Sales AB befinner vi oss just nu i en expansiv fas.
För att kunna fortsätta expandera söker vi ett nytt stjärnskott till vårt Team i form av en Radontekniker då efterfrågan på våra produkter är stor. Du som ska jobba hos oss ska vara självgående och kunna ta ansvar för både kunder och utförda jobb. För att söka tjänsten ska du ha erforderlig utbildning körkort och svenska flytande i tal och skrift. Ditt arbete består att göra utvärderingar samt åtgärdsförslag för att senare också utföra tjänsten. Vid behov så finns det tillgång till övrig personal så som snickare mm.
Kunskap om FTX / övriga installationer är mycket meriterande.
På kontoret i Stocksund är vi ca 20 medarbetare som jobbar tillsammans i en trivsam miljö där alla tar eget ansvar för att nå sina mål. Vi arbetar måndag till fredag dagtid. Vi tillämpar fast lön, plus provision bonusar efter överenskommelse.
Vi är ett glatt gäng och du som söker tjänsten ska vara social och kunna ta människor och då både kollegor och kunder. Då arbetet är fritt under ansvar behöver du vara drivande och ta ansvar för budget.
Vi söker dig som är ansvarsfull och van att leverera goda resultat. Du trivs i samspel med andra och jobbar även bra självständigt. Du är bekväm med kundkontakt och räds inte de svårigheter du ställs. Du är målmedveten och ger dig inte trots motgångar. Tidigare erfarenhet / utbildning och körkort är ett krav
Placering: Stor Stockholm
Tillträde: enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid tillsvidare eller efter överenskommelse Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
