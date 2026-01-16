Rådomsgården AB söker två undersköterskor
Rådomsgården är ett privat äldreboende i Helgum, Sollefteå kommun. Det drivs i aktiebolagsform där ägarskapet huvudsakligen utgörs av invånare från bygden. Verksamheten har pågått sedan 1994 och är ett särskilt boende med avtal med Sollefteå kommun om 14 fasta platser och 1 korttidsplats. Rådomsgården ligger vackert i naturnära miljö och har cirka 20 medarbetare. Förutom sjuksköterskor och undersköterskor arbetar här en ekonom och en vaktmästare. I vårt egna kök tillagas maten från grunden av våra kockar. Ledstjärnan är god omvårdnad som utgår från de boendes individuella behov.
Vi söker en undersköterska för vikariat med 75 -90% tjänstgöringsgrad. Arbetet består i huvudsak av vård- och omsorgsarbete men även andra arbetsuppgifter ingår, såsom tvätt och städ.
Tjänstgöring under dag, kväll och helg. Heltidsmått är 37timmar/vecka. I dagsläget arbetar man var annan helg varav en delad dag per 6veckor, tjänster på 100% har 27 arbetsdagar/6 veckor. Tjänster på 75% har 25 arbetsdagar/6 veckor.
Tillträde efter överenskommelse.
Lön enligt överenskommelse, vi har kollektivavtal med Kommunal.
Krav: Godkänd utbildning till undersköterska. Goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Ansvarstagande med god samarbetsförmåga och stort engagemang.
Frågor om tjänsterna besvaras av vår verksamhetschef Sofi Nyberg, välkommen med din ansökan!
Observera att tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, vänta därför inte med din ansökan.
Vi undanber oss vänligt men bestämt att bli kontaktade av annons- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: jobb@radomsgarden.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Undersköterska". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Rådomsgården AB
Rådom 114
882 93 HELGUM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Verksamhetschef
Sofi Nyberg jobb@radomsgarden.se 0620-43085 Jobbnummer
