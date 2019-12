Radiosäljare till stort mediabolag! - Talent & Partner AB - Säljarjobb i Stockholm

Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm2019-12-24Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer. Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder.Vi älskar vårt jobb, vill du också göra det?!Om du är sugen på att jobba inom underhållningsbranschen men fortfarande är intresserad av en roll inom sälj är detta jobb något för dig!Vi söker för vår kund, ett känt företag inom radio, en säljare som vill hjälpa sina kunder att nå ut till sina lyssnare lokalt.Vem är du?Vi tror att du är en utvecklingsdriven vinnarskalle som gillar att arbeta i ett ungt och dynamiskt team och ha roligt tillsammans samtidigt som man jobbar hårt. Du är van vid att vara självgående och ta egna initiativ och är glad och social och har lätt för långvariga kundrelationer.Din erfarenhetOm du har drivit eget företag är det meriterande. Vi tror att du har en entreprenöriell personlighet och är självdrivande för att passa in i gruppen hos vår kund.Körkort är ett krav och även gärna tillgång till egen bil. Du måste även ha gymnasiekompetens , prata och skriva flytande svenska och ha ett jäklar anamma och driv! Du kommer att jobba B2B mot små och medelstora företag och få chans att utveckla dig i din professionella roll både som säljare och att lära dig massa om radio. För den som gör bra ifrån sig kommer det finnas stora utvecklingsmöjligheter inom koncernen.Du kommer att få gedigen utbildning i verksamheten och för att förbättra dina säljkunskaper.2019-12-24Du kommer att jobba mycket ute på fältet genom att besöka företag och kommer att ha KPI:er på minst 2 möten per dag.Du kommer att behöva prospektera dina egna kunder via telefon och kommer främst att jobba med direktkunder.AnsökanDu är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande!Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev & GÄRNA FOTO!Skicka din ansökan idag via work@talentpartner.se Sista dag att ansöka är 2020-01-06Talent & Partner ABBirger Jarlsgatan 8, 5tr11434 STOCKHOLM5019183