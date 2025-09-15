Radiolog till mammografienheten
Västra Götalandsregionen / Läkarjobb / Uddevalla Visa alla läkarjobb i Uddevalla
2025-09-15
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Uddevalla
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 000 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.Publiceringsdatum2025-09-15Beskrivning
Mammografiavdelningen tillhör kliniken för bild-och funktionsmedicin och ingår i bröstcentrum på Uddevalla sjukhus tillsammans med kirurgi- och patologiverksamheterna.
Det nära samarbetet inom bröstcentrum möjliggör ett kort vårdflöde där kvinnorna oftast både utreds för bröstcancer och får svar på undersökningen samma dag. Vi arbetar kontinuerligt med förbättringsarbete och nätverkar med andra mammografiavdelningar.Dina arbetsuppgifter
Vid mammografiavdelningen arbetar nu tre radiologer men vi har behov av ytterligare en. Verksamheten består av screening och klinisk bröstradiologi inklusive MR.
Möjlighet till delad tjänst med allmänradiologin kan diskuteras vid intresse för kombinationstjänst. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad läkare med specialistkompetens inom radiologi. Har du erfarenhet av bröstradiologi är detta meriterande.
Du som söker ska ha lätt för att kommunicera, ha en god samarbetsförmåga samt vara trygg i ditt självständiga arbete. Du bör vara flexibel och ha ett situationsanpassat arbetssätt. Du har ett genuint intresse för människor, ett gott bemötande och är lyhörd för kvinnor/patienters önskemål och behov.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet vid rekrytering.Övrig information
Intervjuer sker fortlöpande under ansökningstiden.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/4926". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
NU-sjukvården, Område III, Bild- och funktionsmedicin, Mammografi Kontakt
Maria Edegran, medicinskt ansvarig läkare 010-4352984 Jobbnummer
9507615