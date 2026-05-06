Radiolog | Region Kalmar
Jobway AB / Läkarjobb / Oskarshamn
2026-05-06
Är du specialistläkare inom radiologi och söker en roll där du får kombinera medicinsk spetskompetens med en hållbar arbetsmiljö och hög kvalitet? Vill du arbeta på en modern och familjär klinik där kvalitet, samarbete och utveckling står i fokus? Då kan denna tjänst vara något för dig! - ansök idag!
I rollen som radiolog får du en central position i verksamheten där du arbetar med att utföra och tolka radiologiska undersökningar, samtidigt som du är en viktig del av ett kompetent och sammansvetsat team. Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor i en kvalitetsmedveten och patientfokuserad miljö.
I rollen som radiolog kommer du:
Arbeta brett inom allmänradiologi
Utföra och tolka radiologiska undersökningar såsom röntgen, CT, MR och ultraljud
Prioritera inkommande remisser och säkerställa ett effektivt och välfungerande patientflöde
Samarbeta tätt med kollegor i ett engagerat team där kunskapsutbyte, stöd och gemensamt ansvar präglar vardagen
Vi söker dig som:
Är specialistläkare inom radiologi med minst 3-5 års erfarenhet
Har en bred kompetens inom allmänradiologi och trivs i en självständig roll
Är kvalitetsmedveten, ansvarstagande och har ett genuint patientfokus
Har goda kunskaper inom anatomi, patologi och fysiologi
Meriterande med tidigare erfarenhet av MR
Radiologiska kliniken i Oskarshamn erbjuder dig:
Ett starkt och medicinskt erfaret team med hög trivsel
Kvalitetsmedveten, målinriktad och patientfokuserad verksamhet
Regelbunden kompetensutveckling genom utbildningar, konferenser och utvecklingsdagar
En modern klinik med kontinuerligt uppdaterad maskinpark och fokus på framtidens teknik
En familjär arbetsmiljö där samarbete och arbetsglädje är centralt
Låter detta som rätt möjlighet för dig? Skicka in din ansökan och CV redan idag! I denna rekrytering samarbetar Oskarshamn Sjukhus med rekryteringsföretaget Jobway. Vid frågor, kontakta rekryterare Vendela Forselius, vendela.forselius@jobway.se
Urval sker löpande - tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Om Radiologiska kliniken:Vi är en del av Oskarshamns sjukhus, som är ett litet sjukhus med snabba beslutsvägar och nära kontakter mellan enheterna. Våra medarbetares ständiga utvecklingsarbete gör att vi når goda resultat i flera olika nationella mätningar, bland annat har vi utsetts till Sveriges bästa mindre sjukhus flera gånger de senaste åren. Sjukhuset ligger nära Oskarshamns centrum och skärgård. Sjukhuset är en del av Region Kalmar län. Tillsammans jobbar vi och våra 7 000 kollegor för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
(org.nr 556726-9518)
Rösvägen 1 (visa karta
)
572 28 OSKARSHAMN Arbetsplats
Jobway rekryterar till Radiologiska Kliniken, Region Kalmar Kontakt
Rekryteringskonsult
Vendela Forselius vendela.forselius@jobway.se +46763105514 Jobbnummer
9894889