Radioingenjör till Växjö
Academic Work Sweden AB / Foto- och filmjobb / Växjö Visa alla foto- och filmjobb i Växjö
2025-12-20
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Växjö
, Ljungby
, Älmhult
, Värnamo
, Sävsjö
eller i hela Sverige
Vi söker nu en engagerad radioingenjör till Växjö, där du får möjlighet att bidra till säkra kommunikationslösningar. Bli en del av ett innovativt team som arbetar med spännande projekt inom radioteknik, test och integration!
OM TJÄNSTEN
Som radioingenjör får du jobba med robusta kommunikationslösningar i laboratoriemiljö eller ute hos kund. Du kommer att arbeta med provning, utvärdering och utveckling av system, från kravställning till integration och support. Rollen innebär nära samarbete med kollegor och kunder, där du bidrar till att stärka Sveriges försvar och säkerhet.
Rollens inriktning kan variera beroende på din bakgrund och intresse, så du får chans att fördjupa dig inom det!
Du erbjuds
• Ett inledande konsultuppdrag på Academic Work med goda möjligheter till efterföljande direktanställning hos kunden
• Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-12-20Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att arbeta med avancerade radiokommunikationssystem, från design och test till integration och underhåll, med fokus på säkerhet och funktion.
• Provning och utvärdering av kommunikationssystem.
• Design och utveckling av testutrustning för hård- och mjukvara.
• Support och service av införda system hos kund.
• Kravspecificering, verifiering och integration av systemlösningar.
• Teknisk assistans, driftstöd och underhåll av system.
• Arbeta med Software Defined Radio och IT-säkerhet.
• Mätning och kontroll av programvaror samt arbete i tekniska labb.
VI SÖKER DIG SOM
• Har kunskap inom radiokommunikation eller liknande tekniskt område.
• Flytande svenska samt engelska i tal och skrift då båda språk förekommer i det dagliga arbetet
• Stort tekniskt intresse och god teknisk förståelse.
• Har möjlighet till tjänsteresor som förekommer i rollen
Det är meriterande om du har
• Utbildning inom elektronik, elektroingenjör eller liknande teknisk inriktning.
• Erfarenhet från arbete inom Försvarsmakten eller försvarsindustrin.
• Kunskap inom vågutbredning, antennteknik eller mätutrustning.
• B-körkort.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Ansvarstagande
• Nyfiken
• Hjälpsam
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Vår klient är ett expanderande företag med fokus på radioteknik och säker kommunikation inom Totalförsvaret. Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15116494". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9658134