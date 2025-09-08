Rådgivare till vår kund i Göteborg
2025-09-08
Därför är du viktig
Som rådgivare hos vår kund i Göteborg blir du en central del i att hjälpa människor till en sundare ekonomi. Genom professionellt och empatiskt bemötande skapar du lösningar som gör skillnad - både för kunder och slutkunder. Din förmåga att kombinera service med målfokus gör att du bidrar till att stärka bolagets affär och samtidigt bygga långsiktiga relationer.
Det här är bolaget
Vår kund är en ledande aktör inom finanssektorn som befinner sig i ständig utveckling. Här arbetar man med hög kvalitet, kundfokus och en stark vilja att hela tiden bli bättre. Med centralt beläget kontor i Göteborg erbjuder man en arbetsplats där samarbete, lärande och utveckling är i fokus.
Bolagets kultur
Här möts man av en värderingsstyrd miljö där respekt, engagemang och lösningsorientering står i centrum. Tillsammans driver man arbetet framåt och stöttar varandra för att nå gemensamma mål. Kulturen präglas av omtanke, professionalism och en stark teamkänsla.
Fokus i din roll
I rollen som rådgivare blir telefonen ditt främsta verktyg, där du hanterar både inkommande och utgående samtal. Du kommer även arbeta med ärenden via mejl. Arbetet innebär att:
Ge professionell rådgivning och stöd till kunder.
Bidra till ökad kundnöjdhet och kassaflöde.
Arbeta lösningsorienterat för att skapa långsiktiga resultat.
Utvecklas genom en gedigen introduktionsutbildning tillsammans med erfarna kollegor.
Om vi får önska
Vi ser gärna att du har erfarenhet av service och kundkontakt, gärna inom ekonomi, bank, finans eller liknande. Du uttrycker dig väl på svenska och engelska - ytterligare språk är meriterande. Du har lätt för att skapa förtroende, drivs av att nå uppsatta mål och trivs i en roll där du får kombinera struktur med empati. Som person är du en lagspelare som sprider energi och uppskattar att arbeta i en målinriktad verksamhet.
Är det rätt plats för dig?
För dig som vill arbeta med rådgivning i en värderingsstyrd organisation, utvecklas i din yrkesroll och samtidigt bidra till att hjälpa människor, är detta en möjlighet att ta nästa steg.
Bra att veta
Placeringsort: Göteborg
Anställning: Konsultuppdrag via Addpeople
Arbetstiderna varierar mellan 08.00-18.00, måndag till fredag.
Uppdraget startar i oktober.
Urval sker löpande - vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Frågor? Kontakta rekryteringskonsult Martin Olofsson Carlbom på martin@addpeople.nu
eller 076-163 02 12. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
Detta är ett heltidsjobb.
416 64 GÖTEBORG Arbetsplats
