Rådgivare (student) till vår kund i Göteborg
2025-09-08
Därför är du viktig
Som student och rådgivare hos vår kund i Göteborg får du en meningsfull extrajobbsmöjlighet där du kan kombinera dina studier med praktisk erfarenhet inom finans. Genom professionellt bemötande och empati hjälper du människor till en sundare ekonomi - samtidigt som du själv bygger värdefull erfarenhet för framtiden.
Det här är bolaget
Vår kund är en ledande aktör inom finanssektorn och befinner sig i ständig utveckling. Här arbetar man med hög kvalitet, kundfokus och en stark vilja att hela tiden bli bättre. Med centralt beläget kontor i Göteborg erbjuds en arbetsplats med goda möjligheter till utveckling och samarbete.
Bolagets kultur
Här möts du av en värderingsstyrd organisation där engagemang, lösningsorientering och omtanke är viktiga ledord. Tillsammans arbetar teamen för att nå gemensamma mål och uppmuntrar varandra till utveckling och lärande.
Fokus i din roll
Som rådgivare blir telefonen ditt främsta arbetsverktyg och du kommer hantera både inkommande och utgående samtal, samt ärenden via mejl. Rollen innebär att:
Ge professionell rådgivning och stöd till kunder.
Arbeta lösningsorienterat och bidra till långsiktiga resultat.
Utvecklas genom en gedigen introduktionsutbildning på heltid under två veckor.
Bidra till hög kundnöjdhet genom ett respektfullt och effektivt bemötande.
Om vi får önska
Vi söker dig som studerar och vill ha ett utvecklande extrajobb vid sidan av studierna. Du har tidigare erfarenhet av service och trivs i en roll där du möter människor. Du uttrycker dig väl på svenska och engelska - ytterligare språk är meriterande. Som person är du positiv, ansvarstagande och uppskattar att arbeta i team.
Är det rätt plats för dig?
Om du vill kombinera dina studier med ett meningsfullt arbete där du gör skillnad för människor - och samtidigt bygger erfarenhet inom en framtidsbransch - kan detta vara rätt steg för dig.
Bra att veta
Placeringsort: Göteborg
Omfattning: Deltid cirka 50 % (måste kunna delta i två veckors utbildning på heltid vid start)
Arbetstid: Måndagar och tisdagar
Anställning: Konsultuppdrag via Addpeople
Urval sker löpande - skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Frågor? Kontakta rekryteringskonsult Martin Olofsson Carlbom på martin@addpeople.nu
