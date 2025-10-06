Rådgivare strategiskt digitaliseringsarbete
2025-10-06
Rådgivare inom strategiskt digitaliseringsarbete.
Vill du vara rådgivare i Riksgäldens strategiska digitaliseringsarbete? Vi erbjuder en tidsbegränsad anställning på deltid.
Vi erbjuder dig
I rollen som erfaren rådgivare kommer du att fungera som bollplank till IT-chef i frågor om Riksgäldens strategiska digitaliseringsarbete. Du bistår i arbetet med att ta fram beslutsunderlag och har att pröva förslag som presenteras. I rollen arbetar du självständigt på uppdrag av myndighetens verksledning och som stöd till IT ledning. Du rapporterar direkt till myndighetens ledning.
Din profil
Rollen som rådgivare förutsätter att du tänker strategiskt och har ett brett perspektiv. Du ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet och planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du har stor personlig mognad och är lugn, stabil och kontrollerad i stressade eller pressade situationer. Det är även viktigt att du har en god samarbetsförmåga och hög integritet. Med din specialistkunskap är du en kunskapsresurs för andra
Du ska även ha:
• examen från universitet eller högskola, eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt
• minst 10 års erfarenhet av arbete i ledande befattning inom IT avdelning eller motsvarande på en myndighet med samhällskritisk verksamhet
• minst 5 års erfarenhet från myndighet med betalningsinfrastruktur för stora utbetalningar (massutbetalningar)
•
minst 5 års erfarenhet av att driva och följa upp förändrings- och utvecklingsarbete av stor myndighets digitaliseringsarbete.
Vi kommer att lägga stor vikt vid pålitlighet och lämplighet till tjänsten samt dina personliga egenskaper.
Övrig information
Välkommen med din ansökan som innehåller CV, personligt brev, examensbevis och relevanta betyg. För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du uppger år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna i ditt CV.
Skicka ansökan senast den 26 oktober 2025. Ange referens 2025/786 om du skickar in ansökan på annat sätt än digitalt via Riksgäldens hemsida.
Vi erbjuder en tidsbegränsad tjänst på 50%.
För information om tjänsten är du välkommen att kontakta avdelningschef Jörgen Eklund, 08 613 45 95 och kring rekryteringsprocessen HR-partner Maria Themnér, tfn 08-613 46 91. Fackliga representanter är: Linn Hedman Saco-S och Lena Niklasson, ST-Riksgälden som nås via växeln: 08-613 45 00.
Riksgälden erbjuder generösa semestervillkor, löneväxling till pension, friskvårdsbidrag, friskvårdstimmar och tillgång till gym. Alla medarbetare har tillgång till en egen plats på kontoret det finns även möjlighet att arbeta på distans 2,5 dagar i veckan.
Om Riksgälden
Riksgälden spelar en viktig roll i samhällsekonomin och på den svenska finansmarknaden. Vi bidrar till att statens pengar och finansiering hanteras effektivt och att det finansiella systemet är stabilt. Vårt kontor finns i centrala Stockholm och vi är drygt 240 anställda. Vår vision är att tillsammans göra Riksgälden till en förebild både i Sverige och internationellt. Våra värderingar präglas av öppenhet, trygghet och professionalitet i utförande av vårt arbete. Riksgälden strävar efter att vara en hållbar och attraktiv arbetsgivare, där mångfald, olika erfarenheter, kompetens och bakgrunder tas tillvara. För mer information se riksgalden.se Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Riksgäldskontoret
(org.nr 202100-2635), https://www.riksgalden.se/ Arbetsplats
Riksgälden Jobbnummer
9542523