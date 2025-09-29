Rådgivare sökes!
Citysälj Sverige AB / Bankjobb / Borås Visa alla bankjobb i Borås
2025-09-29
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Citysälj Sverige AB i Borås
, Göteborg
, Varberg
, Helsingborg
, Västerås
eller i hela Sverige
Vill du bli en nyckelperson i hållbarhetsomställningen? Brinner du för att hitta lösningar, vinna resultat och är serviceinriktad? Då kan du vara vår nästa kollega!
Allt Om Hållbarhet är en inspirerande plattform där företag kan lära sig om och engagera sig i hållbarhetsfrågor. Vi erbjuder vägledning om aktuella lagar och regler samt praktiska strategier för att hjälpa företag att ligga i framkant och driva positiva förändringar. Vi guidar företag genom stöd- och bidragsdjungeln och hjälper dem att lyckas i sin omställning mot en mer hållbar verksamhet.
Vi håller våra medlemmar informerade genom vårt regelbundna nyhetsbrev som innehåller aktuella nyheter, lagar och trender inom hållbarhet. Våra kunder får värdefulla insikter och praktiska råd direkt i sin inkorg. Som medlem på Allt Om Hållbarhet får man dessutom fri tillgång till vår rådgivningstjänst, där man bland annat kan ställa frågor om hållbarhet och få hjälp med blanketter och ansökningar.
Vår mission är att göra hållbarhet tydlig och lättillgänglig, så att företag kan ta aktiva steg mot en mer hållbar framtid.
Om rollen
Som rådgivare hos Allt Om Hållbarhet kommer du kommunicera med kunderna via telefon och mejl. Arbetsuppgiften handlar om att på ett effektivt sätt analysera kundens behov, söka fram information, guida och komma med lösningsförslag. Du identifierar aktuella stödprogram och ser över de olika villkoren samt matchar rätt stöd till rätt företag. Till viss del kommer du även att självständigt fylla i ansökningar för medlemmar. Du fungerar som kundens partner i ansökningsprocessen, från första samtalet till färdig ansökan. Du arbetar mot uppsatta mål och ta ansvar för leverans mot kund. Viss merförsäljning förekommer.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av kundserviceliknande arbete. Allt Om Hållbarhet värderar trivsel och utveckling - du kommer arbeta i ett team med god sammanhållning där vi lär av varandra.
Vi söker dig som:
Är mål- och resultatorienterad
Har en förmåga att arbeta snabbt och effektivt
Är strukturerad och analytiskt
Är kommunikativ och trygg i telefonkontakt - drivande och för samtal framåt
Har erfarenhet av administrativt arbete/telefonvana och/eller försäljning
Har ett intresse för hållbarhet och har en hjälpande anda
Är snabb i att söka fram information och kan omsätta den till konkreta lösningar
Är redo att snabbt växa in i en roll med mycket ansvar och möjligheter
Talar flytande svenska
Vi erbjuder:
En familjär arbetsplats med god sammanhållningPubliceringsdatum2025-09-29Utbildningsbakgrund
Ett expansivt företag med gynnsamma utvecklingsmöjligheter
En konkurrenskraftig lön
Arbetstider: Måndag till fredag, kl. 08:00-17:00. Tjänsten är placerad på vårt kontor i centrala Borås.
Är du intresserad eller vill veta mer om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Säljchef Ninos Bel på 073 542 37 92.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Citysälj Sverige AB
(org.nr 556656-9892), https://www.alltomhallbarhet.se/
Petersbergsgatan 19 (visa karta
)
504 30 BORÅS Arbetsplats
Allt Om Hållbarhet Jobbnummer
9531964