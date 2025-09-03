Rådgivare på deltid sökes till Intrums Front Office
2025-09-03
Arbetsbeskrivning Nu söker vi dig som har en annan huvudsaklig sysselsättning och vill arbeta extra som rådgivare inom inkasso.
I din roll som rådgivare inom inkasso är det huvudsakliga syftet att hjälpa människor till en sund ekonomi. Det gör du genom att på ett professionellt och ödmjukt sätt ta emot inkommande och utgående ärenden från slutkunder via telefon och via mail. Tillsammans med ditt team kommer du genom hög servicegrad och lösningsorienterat förhållningssätt öka kundernas kassaflöde. Telefonen kommer vara ditt huvudsakliga arbetsverktyg då du både kommer hantera inkommande och utgående samtal.
Du kommer att påbörja din nya roll med en utbildning för att kunna skapa dig rätt förutsättningar för att lyckas och utvecklas på ditt nya arbete, men också i din roll som rådgivare hos oss. Utbildningen kommer vara en blandning av både teoretiskt och praktiskt arbete tillsammans med våra erfarna kollegor från ett av våra team.
Arbetstiderna är flexibla mellan 08:00-18:00 måndag till fredag och vi ser gärna att du har möjlighet att kunna arbeta i snitt 2 dagar/vecka med fördel måndagar och tisdagar samt mer under veckorna vid månadsskiftet. Start i oktober.
Kvalifikationer och egenskaper Vi söker dig som har tidigare erfarenhet från arbete inom service och kundkontakt och gillar att hjälpa människor. Du har förmågan att leda dig själv, drivs av utmaningar och gillar att leverera mot uppsatta mål. Du har förmågan att snabbt sätta dig in i nya arbetsuppgifter och arbetssätt och skapa förtroende för dig själv och oss som företag. En kommunikativ förmåga där du kan uttrycka dig väl på både svenska och engelska är ett krav, ytterligare språk är ett stort plus.
Eftersom vi arbetar i team ser vi att du är en lagspelare som tycker om att sprida positiv energi och motiveras av att arbeta i en målinriktad verksamhet. Du gillar att hjälpa andra på ett effektivt och empatiskt sätt. Som person är du positiv och respektfull i ditt bemötande mot såväl kunder som kollegor.
Som konsult blir du anställd av Amendo och uthyrd till vår kund. Att arbeta som konsult är en fantastisk möjlighet att bygga på din erfarenhet, utveckla ditt nätverk och lära känna olika företag inom ekonomi, bank, finans och försäkring
Detta får du som konsult på Amendo Vår största tillgång är våra kollegor! För att göra ett bra jobb hos våra kunder är det viktigt att du trivs hos oss. Du får en trygg arbetsgivare med ett välkänt varumärke och en engagerad konsultchef som kan branschen. Vi ser till att du får en spännande och långsiktig utveckling i din konsultroll. På Amendo tror vi på jämlikhet, inkludering och mångfald och vet att olika erfarenheter tar oss framåt. Därför ser vi positivt på sökande med olika bakgrunder och erfarenheter.
Om Amendo Amendo är en av Sveriges ledande aktörer inom rekrytering och konsultuthyrning med en tydlig inriktning mot ekonomi, bank, finans, försäkring, HR och kommunikation. Vi är ett expansivt bolag med kontor i centrala Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall med verksamhet i hela Sverige. Följ oss gärna på Linkedin!
Amendo är en del av Amendo Group som har arbetat med kompetensförsörjning sedan 2001. I koncernen ingår även Lagotto Executive Search & Interim som är specialiserade på rekrytering och interima tillsättningar av ledare och specialister, och Amendo Tech som arbetar med konsultuthyrning och rekrytering inom tech, IT och digital excellence.
