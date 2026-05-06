Rådgivare med mycket kundkontakt
Bröderna Flytt AB / Säljarjobb / Göteborg Visa alla säljarjobb i Göteborg
2026-05-06
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bröderna Flytt AB i Göteborg
, Kungsbacka
, Varberg
eller i hela Sverige
Vill du vara en del av ett team som drivs av att hjälpa människor på riktigt?
I samband med att vi expanderar söker vi nu en ny flyttrådgivare till vårt team!
Som flyttrådgivare kommer du in tidigt i kundresan direkt efter att kunden skickat in en flyttförfrågan.
Målet är att hjälpa kunden när intresset är som varmast, ge tydlig rådgivning och göra det enkelt att boka rätt tjänster. Du arbetar med kunder som behöver flytt, flyttstäd, packning och magasinering.
Snabb kontakt, rätt rådgivning och en trygg bokning. Vi söker dig som
är trygg i telefon och kan bygga förtroende på kort tid
drivs av jobba mot tydliga mål
älskar att hjälpa kunder till rätt beslut
van att arbeta framför dator och i mail
Vad vi erbjuder
fast månadslön
en roll där du verkligen gör skillnad för kunden
OB/helgkompensation med ett strukturerat schema, anpassat för när intresset är som hetast
enkla system för bokning och kunduppföljning
möjlighet att växa i ett framåtdrivande bolag med kollegor i världsklass
Känner du dig träffad? Skicka in din ansökan direkt så bokar vi ett kort videomöte och ser om vi är en match!
Våra öppetider:
Måndag-fredag: 07-20
Lördag-söndag: 9-18 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bröderna Flytt AB
(org.nr 559224-3348)
411 03 GÖTEBORG Jobbnummer
9896199