Rådgivare lantbruk | Redovisningskonsult, Ludvig & Co Västervik - Ludvig & Co AB - Redovisningsekonomjobb i Västervik

Ludvig & Co AB / Redovisningsekonomjobb / Västervik2021-04-09Vill du vara med och göra skillnad inom lantbruk och grön näring? Som lantbruksrådgivare på Ludvig & Co (fd. LRF Konsult) är ditt viktigaste uppdrag att vägleda våra kunder och deras verksamheter till nästa nivå. För att göra detta möjligt för dig arbetar vi proaktivt med digitala lösningar och ett stöttande ledarskap, i en prestigelös och trygg miljö.Om tjänstenI nära samarbete med våra kunder kommer du att arbeta med proaktiv rådgivning för att utveckla deras verksamheter inom segmentet lantbruk. Du kommer att bistå lantbruksägare och företagare med löpande konsultation och bland annat utföra:Bokföring, bokslut, deklarationerUpprätta kapitalvinstberäkningar, företagsekonomiska analyser och kalkylerEU-ersättningar och SAM-ansökningarDu, liksom övriga medarbetare, kommer också att ha en viktig roll i utvecklingen av ett lönsamt och framgångsrikt kontor med framtidens digitala tjänster.Därför kommer du trivas hos ossVi ska nu bli fler medarbetare och växa på fler marknader. Ludvig & Co har 130 kontor över hela landet med specialistkunskaper inom företagande, från en enskild frisörsalong eller byggfirma till större lantbruksföretag. Bland dina kollegor finns specialister inom juridik, rådgivning, affärsutveckling, fastighetsförmedling och lön. En bred kompetensbas!För femte året i rad har vi blivit rankade som en av Sveriges bästa arbetsgivare - och det tänker vi fortsätta vara.För att lyckas behöver duUtbildning som lantmästare, agronom eller motsvarande arbetslivserfarenhetStort yrkesmässigt engagemangTidigare erfarenhet av rådgivning inom lantbrukssegmentetTidigare erfarenhet av bokföring, bokslut och deklaration.Det är meriterande om du har erfarenhet från en relevant konsulterande roll eller serviceyrke sedan tidigare. För att vara med och bygga framtidens rådgivning kring våra nya digitala tjänster ser vi att du är nyfiken på och vill driva nya lösningar mot kund.Vi hoppas att du sporras av att kunna påverka och driva förändringar när vi bygger kontor i framkant. Du har hög social kompetens, trivs när du får ha eget ansvar och tycker om att skapa långsiktiga relationer med kunder och samarbetspartners.Låter det här som du?Skicka in din ansökan redan idag! Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Har du någon fråga om tjänsten så tveka inte att kontakta Kontorschef Stefan Wärdig via stefan.wardig@ludvig.se eller tel.076-696 40 03.Vi ser fram emot att läsa din ansökan!Vi undanber vänligen men bestämt att bli uppringda av rekryterings- och bemanningsföretag för denna tjänst.Sökord: Lantmästare, redovisningskonsult, redovisning, redovisningsekonom, accountant, accountant specialist, agronom, associate, assurance, auktoriserad redovisningskonsult, civilekonom, ekonom, ekonom jobb, ekonomi jobb, ekonomijobb, ekonomer, ekonomikonsult, financial accountant, konsult, revisorVaraktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificerat2021-04-09IndividuellSista dag att ansöka är 2021-05-09Ludvig & Co AB5680521