Rådgivare inom informationssäkerhet och privacy till Secify! - Framtiden i Sverige AB - Datajobb i Jönköping

Prenumerera på nya jobb hos Framtiden i Sverige AB

Framtiden i Sverige AB / Datajobb / Jönköping2021-04-02Vägen till ditt nästa jobb börjar härSecify är ett passionerat gäng med en stenhård tro på att världen kan bli en säkrare och därmed bättre plats - och att vi som jobbar här vill vara med och hjälpa till. Har du några års erfarenhet inom informationssäkerhet och privacy? Kanon, då är detta helt rätt jobb för dig.Just nu hjälper vi Secify med att rekrytera till både Jönköping och Stockholm. Varmt välkommen in med din ansökan redan idag!2021-04-02Som rådgivare på Secify kommer du arbeta i våra projekt ut mot kund, men utgå från Secifys kontor. Beroende på uppdrag kommer du antingen att arbeta självständigt, eller i en projektgrupp tillsammans med dina kollegor. Som rådgivare inom informationssäkerhet och privacy kommer du bland annat att arbeta med nulägesanalyser, riskidentifiering, projektledning, rådgivning och såklart säkerställa att rätt säkerhetsmekanismer finns på plats - allt för att hjälpa våra kunder framåt i sitt informationssäkerhets- och privacyarbete!Dina ansvarsområden kommer vara:Leda och genomföra konsultuppdrag hos våra kunder, både i längre och kortare uppdrag.Genomföra analyser av befintlig informationssäkerhets- och privacynivå, med bakgrund av informationssäkerhetsstandarder (ISO27001 t.ex.) och GDPR.Leda och genomföra risk- och konsekvensanalyser avseende informationssäkerhet och privacy.Leda och genomföra uppdrag som syftar till att höja och stärka informationssäkerhet och privacy.Utbilda och genomföra workshops inom informationssäkerhet och privacy.Kontinuerligt utveckla våra tjänster.Genomföra uppdrag som DPO och beroende på bakgrund även CISO.Utveckla våra affärer med befintliga kunder, själv och tillsammans med våra specialistsäljareSecify är ett ungt företag som på 4 år har gjort en enormt spännande resa, och har en tydlig vision om hur de ska fortsätta växa. Secify erbjuder tjänster och produkter som gör företag säkrare och tryggare inom affärsområdena IT-säkerhet, informationssäkerhet, och IT-juridik. Secifys rådgivare besitter tillsammans en bred, och var för sig vass, kompetens. Secify är ett renodlat informationssäkerhetsbolag och erbjuder våra kunder konsultlösningar inom informationssäkerhet och privacy (GDPR, ISO27001, Riskanalyser m.m.) samt säkerhetslösningar (penetrationstester, säkerhetsövervakning, sårbarhetsskanning, phishing m.m.).Vi som jobbar här har en väldigt blandad bakgrund, men två saker enar oss; passionen att göra världen till en säkrare plats, och ambitionen att ha kul under arbetets gång.Vi är alla en viktig del av byggandet av Secify, och vi erbjuder dig chansen att bli nästa pusselbitSkallkrav:Relevant eftergymnasial utbildning två år eller längeMinst 2 års erfarenhet av informationssäkerhet och/eller privacyGoda kunskaper inom ISO 27000-serien och GDPRErfarenhet av att ha drivit informationssäkerhetsprojekt.Flytande kunskap i svenska och engelskaMeriterande:Tidigare erfarenhet i rollen som DPOCertifiering inom ISO Lead Implementer, CISSP, CISA eller CISMFör att lyckas och trivas i rollen tror vi att du är ödmjuk, självgående, serviceminded och lösningsorienterad. Du trivs i en varierande miljö och kan hantera flera arbetsuppgifter samtidigt. Du är också förtroendeingivande och gillar att jobba ut mot kunder. Du gillar när det händer saker och driver på! Du drivs av att utveckla affärer med kunder samtidigt som du hjälper dina kollegor att göra detsamma. Vi tror också att du har ett genuint intresse för området och vill vara med i arbetet att göra världen till en säkrare plats.Framtiden AB finns till för att världen behöver fler bra företag. Vi levererar personal till företag och samtidigt ger vi jobb till människor. Vi lever efter våra värderingar som är Glädje, Enkelhet och Kör! Vi är specialister på att rekrytera Talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige och är ett av Sveriges snabbast växande företag.Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering och vår idé är att minska avståndet mellan utbildningen och arbetslivet. Vi gör vad vi heter - hjälper våra kunder till en bättre framtid genom den personal som vi förmedlar.Ort: Jönköping och StockholmStart: Omgående eller enligt överenskommelseOmfattning: Heltid, dagtidUrval kommer att ske löpande, så varmt välkommen in med din ansökan redan idag!Sista dag att ansöka är 2021-04-30Framtiden i Sverige AB5671182