Rådgivare inom Digital Tillgångsförvaltning
WSP Sverige AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-12-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos WSP Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Södertälje
, Uppsala
, Eskilstuna
eller i hela Sverige
Vill du driva digital transformation och skapa framtidssäkrade lösningar inom samhällsbyggnad? Hos oss är det möjligt!
Om oss WSP Digital Advisory är en del av ett globalt nätverk av experter som utvecklar innovativa lösningar för framtidens samhälle. Vi har många spännande projekt på gång och söker nu fler kollegor som vill bidra med sin kompetens inom tillgångsförvaltning och digitalisering.
Om rollen Som rådgivare inom digital tillgångsförvaltning blir du en nyckelperson i projekt som hjälper våra kunder att utveckla sina verksamheter. Du kommer att arbeta med verksamhetsutvecklingsprojekt med fokus på digital transformation. Du kommer även att arbeta med förvaltningsstrategier och underhållskoncept för nya och befintliga tillgångar. Samarbeta i team och ha nära dialog med kunder över hela Sverige är även det en del av vardagen och resor kan förekomma.
Du blir i rollen en del av avdelningen Digital solutions och får även möjlighet att arbeta i internationella projekt. Placeringsort: Stockholm eller Göteborg.
Kvalifikationer Vi söker dig som:
Har några års erfarenhet inom rådgivning och verksamhetsutveckling inom samhällsbyggnad
Har arbetat i uppdrag för kommun eller offentlig verksamhet.
Är van vid att analysera information och ta fram implementerbara lösningar med vedertagen metodik.
Meriterande
Konsulterfarenhet
Förändringsledning
Kunskap om tillgångsförvaltning enligt standarden "ISO 55000 Ledningssystem för tillgångar"
Kunskap inom olika EAM-System, t.ex. IBM Maximo
Som person ser vi att du gillar att arbeta målmedvetet och lägger vikt vid att utveckla goda relationer. Vi värdesätter en god förmåga att kommunicera och ett affärsmässigt förhållningssätt. Du kan visa upp erfarenhet av att självständigt leda och driva projekt. Vi ser att du har relevant utbildning inom området alternativt motsvarande förvärvad erfarenhet och behärskar svenska och engelska väl i tal och skrift.
Vad vi erbjuder
Möjlighet att arbeta med samhällsviktiga projekt.
En inkluderande kultur där din kompetens och dina idéer värdesätts.
Tillgång till ett globalt nätverk av experter och utvecklingsmöjligheter.
Sista ansökningsdag Vi jobbar med löpande urval men önskar få in din ansökan senast 31 januari 2026. Till följd av julledighet kan återkoppling dröja längre än vanligt fram till början av januariPubliceringsdatum2025-12-16Kontakt
Gruppchef: Carolina Apelgren, carolina.apelgren@wsp.com
HR/Rekrytering: Jesper Steenberg, jesper.steenberg@wsp.com
Vi undanber oss kontakt från rekryteringsföretag och annonssäljare.
OM WSP I SVERIGE WSP är en av världens ledande teknikkonsulter. Med en enastående bredd av ingenjörer, rådgivare och forskare förenas våra globala talanger för att utveckla lokala lösningar. WSP är verksamma i över 50 länder och har cirka 73 000 medarbetare, eller som vi säger Visionärer. På WSP i Sverige jobbar cirka 3 800 konsulter med att leverera innovativa projekt inom transport, infrastruktur, byggnation, miljö, projektledning, strategisk rådgivning och energi.
Följ oss gärna på WSP Sverige (LinkedIn), WSP Sverige (Facebook), eller @wspsweden (Instagram) för en närmare inblick i vår verksamhet samt hur en dag i arbetet kan se ut för våra medarbetare. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wsp Sverige AB
(org.nr 556057-4880), http://www.wsp.com Arbetsplats
WSP Sverige Kontakt
Marcus Wallin marcus.wallin@wsp.com Jobbnummer
9648337