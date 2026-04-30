Rådgivare inom billeasing - skapad kopia

Rådgivare inom billeasing
2026-04-30
Nu söker Autolease, som är ett affärsområde inom DNB Bank, efter en noggrann och serviceinriktad rådgivare till sitt härliga team med kontor i centrala Stockholm.Publiceringsdatum2026-04-30Om tjänsten
Du kommer att sitta som finansiell rådgivare och ansvara för ärenden som gäller den operationella billeasingen för företagskunder. Teamet består av sex engagerade medarbetare samt en gruppchef. Här stöttar man varandra och har högt i tak.
I ditt arbete kommer du både att hantera ärenden via mail och telefon. Du kommer exempelvis att arbeta med:
offertförfrågningar
registrering och uppstart av leasingavtal
allmänna frågor och support gällande operationell billeasing
Vem är du
Vi söker dig som har gymnasieutbildning, gärna inom ekonomi, och något års arbetslivserfarenhet - eller är nyexaminerad och vill ta ditt nästa steg inom finansbranschen.
Du är datorvan, har goda kunskaper i Officepaketet och uttrycker dig obehindrat på både svenska och engelska i tal och skrift. Som person är du strukturerad, då rollen innebär mycket administration där noggrannhet är viktigt. Du är serviceinriktad och lösningsorienterad, eftersom du är en del av en kundsupport. Vidare är du prestigelös och har en stark teamkänsla.
Det är meriterande om du har erfarenhet av billeasing eller ett intresse för bilar. Har du dessutom arbetat i CRM-system som Salesforce, eller är van att använda digitala verktyg och AI i ditt dagliga arbete för att effektivisera processer, ses det som ett stort plus.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder ett roligt och utvecklande jobb på en arbetsplats med stort engagemang, driv och öppenhet. Vi strävar efter hög trivsel, gott samarbete och en stark teamkänsla. Tjänsten inleds med en grundlig introduktion för att ge dig bästa möjliga förutsättningar i rollen.
Uppdraget är ett konsultuppdrag initialt på sex månader med start omgående. Det finns goda möjligheter till förlängning och på sikt överrekrytering till Autolease och DNB Bank. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
171 54 SOLNA (STOCKHOLMS)
9885795