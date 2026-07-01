Rådgivare företagsförsäkring
Länsförsäkringar Skaraborg - Ömsesidigt / Bankjobb / Skövde Visa alla bankjobb i Skövde
2026-07-01
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Vill du arbeta med kvalificerad rådgivning mot företagare och hjälpa dem att navigera i en komplex och föränderlig riskmiljö? Nu söker vi på LF Skaraborg en rådgivare inom företagsförsäkring som vill vara med och utveckla affären i ett kundägt bolag med stark lokal förankring.
Om jobbet
Som rådgivare inom företagsförsäkring hjälper du företagare att förstå och hantera de risker som finns i deras verksamhet. Företagsförsäkring är ett komplext och varierande område där varje kund har unika behov, vilket gör rollen både utvecklande och stimulerande.
Du arbetar med rådgivning och försäljning till både nya och befintliga företagskunder. Rådgivningen sker via telefon och våra digitala kanaler, där du genom behovsanalyser och kvalificerad rådgivning hjälper kunderna att hitta rätt försäkringslösningar.
Arbetet omfattar både inkommande kundkontakter och proaktiv kundbearbetning, med fokus på att bygga långsiktiga relationer och utveckla affären. Du samarbetar nära dina kollegor för att skapa en smidig och positiv kundupplevelse genom hela kundresan.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Skövde.
Vem är du?
Vi söker dig som trivs i dialogen med kunder och som motiveras av att skapa förtroende och bygga relationer, även när mötet sker via telefon eller digitala kanaler. Du har erfarenhet av kundnära arbete inom rådgivning, försäljning eller service och känner dig bekväm med att kombinera affärsmässighet med ett starkt kundfokus.
Du är nyfiken, strukturerad och har en god förmåga att sätta dig in i olika verksamheter och kunders behov. Eftersom företagsförsäkring ofta innebär komplexa frågeställningar ser vi gärna att du tycker om att analysera, lösa problem och omsätta kunskap till tydliga och värdeskapande råd.
Det är meriterande om du har erfarenhet av företagsförsäkring, B2B-försäljning eller arbete med små och medelstora företag.
Vill du veta mer? Då kan du kontakta:
Ansvarig chef Rikard Bogren 0767 60 31 05
Personalrepresentant Karin Sunnliden 0500 77 70 70
Länsförsäkringar Skaraborg är ett kundägt bolag som erbjuder försäkring, bank och fastighetsförmedling i Skaraborg. För oss som arbetar i bolaget blir uppdraget tydligt eftersom kundnytta och ägarnytta är samma sak.För oss är det viktigt med nöjda kunder som valt att skydda, spara och låna på hemmaplan. Det skapar värde som på olika sätt kommer våra ägare, det vill säga våra kunder, till godo. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsförsäkringar Skaraborg - Ömsesidigt
(org.nr 566000-6866)
541 29 SKÖVDE Arbetsplats
LF Skaraborg Jobbnummer
9987129