Vill du bidra till att stärka den biologiska mångfalden i Göteborg och göra kunskap tillgänglig för stadens invånare?
Nu söker vi en rådgivare med engagemang för naturens värden och förmåga att omsätta ekologisk kunskap i praktisk vägledning.
Göteborg står inför stora utmaningar men också stora möjligheter när det gäller att stärka den biologiska mångfalden i staden. För att möta framtidens behov har stadsmiljönämnden gett oss i uppdrag att skapa en rådgivande funktion som gör det enklare för invånare, föreningar och externa aktörer att förstå hur de kan bidra till att utveckla och vårda naturvärden i sin närmiljö.
Vi söker nu en rådgivare som vill vara med och bygga upp denna funktion. Du kommer att spela en viktig roll i att sprida kunskap, förklara ekologiska samband och ge stöd till dem som vill göra skillnad i sina trädgårdar, bostadsområden och verksamheter. Rollen är ny i organisationen och ger stora möjligheter att utveckla både arbetssätt och innehåll.Dina arbetsuppgifter
Som rådgivare biologisk mångfald kommer du att ge vägledning till privatpersoner, föreningar och andra aktörer som söker stöd i frågor som rör naturvärden, arter, livsmiljöer och åtgärder som kan främja biologisk mångfald. Du kommer att ta emot och besvara frågor, ta fram eller anpassa kunskapsmaterial och delta i informationsinsatser och dialoger. Arbetet innebär också att följa relevant forskning och utveckling inom området och att samverka med kollegor och andra förvaltningar för att säkerställa att rådgivningen är aktuell, korrekt och tillgänglig.
I rollen ingår att formulera tydliga och pedagogiska svar, både muntligt och skriftligt, och att kunna förklara komplexa ekologiska sammanhang på ett sätt som stärker förståelsen hos människor med varierande förkunskaper. Du kommer även att medverka i möten, aktiviteter och event där rådgivning eller kunskapsspridning om biologisk mångfald efterfrågas.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom exempelvis ekologi, biologi, naturvård, miljövetenskap eller ett närliggande område. Du har god kunskap om biologisk mångfald, arter, livsmiljöer och ekologiska samband och är trygg i att orientera dig i både lokala och övergripande naturvårdsfrågor.
Du har en god kommunikativ förmåga och kan förklara komplex information på ett tydligt och begripligt sätt. Det är viktigt att du trivs i mötet med människor, kan anpassa dina råd efter deras förutsättningar och har ett professionellt och vänligt bemötande. Erfarenhet av rådgivning, kunskapsspridning eller pedagogiskt arbete är meriterande.
Du behöver kunna arbeta självständigt, strukturerat och med god förmåga att formulera dig i både tal och skrift. Du gillar att ta ansvar, följa utvecklingen inom ditt område och bidra till att bygga upp arbetssätt och metoder i en verksamhet som är i uppstart.Dina personliga egenskaper
Vi söker en person som är lyhörd, pedagogisk och engagerad och som har ett genuint intresse för att stärka kunskapen om natur och ekologiska värden i samhället. Du trivs med att vara en kunskapsresurs för andra och du har tålamod, nyfikenhet och vilja att möta människor där de befinner sig. Du har lätt att samarbeta, men är samtidigt trygg i att arbeta självständigt och att utveckla nya arbetssätt när det behövs.
Varför söka tjänsten hos oss?
Du får en unik möjlighet att vara med och bygga upp en ny funktion som har stor betydelse för stadens ekologiska hållbarhet. Du kommer att bidra till att fler invånare får kunskap och verktyg att själva stärka naturen i sin närmiljö, och du blir en del av en avdelning som arbetar med långsiktigt ansvar för stadens gröna och blå miljöer. Här får du både frihet att utveckla rollen och stöd från kollegor med bred kompetens och starkt engagemang.Anställningsvillkor
Hos oss får du arbeta i en förvaltning med fokus på utveckling, samarbete och mångfald. Vi erbjuder bland annat flexibel arbetstid (undantag på vissa avdelningar), friskvårdsbidrag och cykelförmåner - för att du ska kunna kombinera ett spännande jobb med ett hållbart privatliv.
Vi som arbetsgivare har skyldighet att säkerställa att man har rätt att vistas och arbeta i Sverige. Vid fysisk intervju behöver du därför visa pass eller nationellt ID-kort. Vid intervjutillfället kommer vi även att kontrollera ditt körkort.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan!
Vill du veta mer om oss? Följ vår företagssida på https://www.linkedin.com/company/stadsmiljo-goteborgs-stad/och https://www.snapchat.com/add/stadsmiljogbg. Ersättning
