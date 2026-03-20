Rådgivare
2026-03-20
Brå verkar för en minskad brottslighet och ökad trygghet i samhället. Vill du vara en del i detta arbete?
Brås uppgift är att främja brottsförebyggande arbete genom utveckling, forskning, statistik och kunskapsspridning, till i första hand regeringen och myndigheter inom rättsväsendet. Vårt kontor finns på Fleminggatan i centrala Stockholm. Vi är idag cirka 200 medarbetare.
Om Cve
Center mot våldsbejakande extremism (Cve) har funnits sedan januari 2018. Centret jobbar för att stärka och utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism och skolattacker på nationell, regional och lokal nivå. Detta sker bland annat genom att vara ett kunskapsnav, ge behovsanpassat stöd till lokala aktörer och bidra till att skapa en högre grad av effektivitet och samordning i de förebyggande insatserna. Centret är placerat inom Brottsförebyggande rådet och samverkar med myndigheter, kommuner, det civila samhället och andra relevanta aktörer.Om jobbet
Till CVE söker vi rådgivare som tillsammans med andra medarbetare i ett team kommer att arbeta med centrets uppdrag att ge behovsanpassat stöd till lokala aktörer. Du kommer jobba i centrets operativa stödteam med huvuduppgiften att stötta yrkesverksamma i ärenden som rör våldsbejakande extremism och oro för skolattacker med ett behovsanpassat stöd.Rollen kräver en god förmåga att tolka och förstå kommunernas komplexa uppdrag. Du kommer vidare att bidra till att sprida kunskap genom föreläsningar samt att delta på konferenser och utbildningar. Att arbeta inom centret innebär resor både inom och utom landets gränser. I arbetet samverkar du med övriga medarbetare inom centret och på Brå.Din utbildning och erfarenhet
Vi söker dig som
• har relevant akademisk examen eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren anser vara likvärdig
• arbetar eller har arbetat inom polisen, skolan, socialtjänsten eller psykiatrin eller med liknande arbetsuppgifter
• är svensk medborgare, då arbetet är säkerhetsklassat
• har god förmåga att utrycka dig i tal och skrift på svenska och har en god vana att prata inför människor och företräda en myndighet.Det är meriterande om du har
• arbetat med ärenden som rört våldsbejakande extremism eller skolattacker och/eller annan erfarenhet som kan anses likvärdig
• erfarenhet av att ha utvecklat och/eller ingått i operativ samverkan på lokal nivå
• B-körkort.Vi förutsätter att du kan projektleda och jobba i grupp för att gemensamt lösa tilldelande uppgifter.Du kan även komma att arbeta i andra typer av arbetsuppgifter inom CVE.Dina personliga egenskaper
Du är en lagspelare som har lätt för att samarbeta med såväl interna som externa kontakter. Du tycker om att arbeta under förhållanden där förutsättningarna kan förändras snabbt och behovet ofta är otydligt. Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper och förmågor.Anställningsvillkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med Stockholm som utgångspunkt. Vi tillämpar 6 månaders provanställning och individuell lönesättning. Tillträde enligt överenskommelse. Läs gärna mer om Brå och de förmåner som vi erbjuder, på https://bra.se/om-bra/jobba-hos-oss.html.Brå
har ett inkluderande synsätt och värdesätter mångfald.Närmare upplysningar lämnas av enhetschef Stefan Anering, tfn 08-527 44 238.För frågor om rekryteringsprocessen kontakta HR-specialist Maria Esplund, tfn 08-527 58 535.Facklig kontaktperson för SACO är Ulrika Lindstedt, tfn 08-527 58 505 och för ST Anna Horgby, tfn 08-527 58 521.Välkommen med din ansökan!
För att söka jobbet klickar du på länken nedan. Ange diarienummer 2.1.1-0169/26 på din ansökan, och skicka in den till oss senast den 10 april 2026.Har du skyddade personuppgifter kontaktar du HR-specialisten som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-116522".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Brottsförebyggande Rådet
112 26 STOCKHOLM
Brottsförebyggande rådet
HR-specialist
Maria Esplund maria.esplund@bra.se
