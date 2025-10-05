Rådgivare
Vi söker just nu en Rådgivare till en av våra kunder. Vår kund är ett finansbolag som ger människor möjligheten att förändra sin privatekonomi. I rollen fokuserar du på att hjälpa kunder och ge dem en hållbar beteendeförändring mot skuldfrihet genom olika analyser. Kärnan i din roll kommer att vara att samtala med kunden, därefter att lösa kundens befintliga skulder och krediter direkt och ersätta dem med ett samlat lån med en sammantaget lägre månadskostnad.
I rollen som Rådgivare sköter du låneansökningar som kommer in via våra samarbetspartners och våra egna digitala kanaler. Du ansvarar för att göra riskanalyser genom samtal med kunden och analyserar och utvärderar kunddata noggrant.Arbetsuppgifter
• Handlägga låneansökningar
• Databaserad riskanalys
• Utvärdera betalningsförmåga
• Vägleda kunden och slutföra process för ansökan
• Hjälpa kunden att uppnå en bättre privatekonomiProfil
Du är målmedveten och har stark egen drivkraft. Du arbetar tillsammans med rådgivningsteamet för att uppnå de gemensamt uppsatta målen. Du är självgående, ansvarsfull och du har glimten i ögat. Du har en god social förmåga och lyssnar på människorna bakom siffrorna. Du ger dem respekten och tiden som krävs för att ge deras liv och ekonomi en nystart. Du kommer in i ett snabbt växande fintech-företag med massor av framtida möjligheter. Vi sitter i härliga lokaler centralt i Stockholm. Här arbetar vi tillsammans och har kul ihop, som kollegor och vänner.
Erfarenhet & Personlighet:
• Krav på tidigare erfarenhet inom försäljning/rådgivning
• Analytisk förmåga
• Naturbegåvning när det handlar om att kommunicera med kunder via samtal
• Lagspelare
• Stark egen drivkraftOm företaget
Vår kund är framgångsrik i sin bransch och erbjuder fina möjligheter till att utvecklas, både som person och i din roll! Teamet tycker om att ha kul på arbetsplatsen och att driva varandra framåt.
Vi erbjuder:
• Fina kontorslokaler i centrala Stockholm
• Utvecklingsmöjligheter i ett modern företag
• Fina förmåner
Om företaget
Recruitive är en oberoende tjänsteleverantör inom rekrytering och bemanning med ett heltäckande erbjudande inom tjänstemannasektorn. Vårt erbjudande innefattar tjänster och branschlösningar inom våra tjänsteområden Administration, Ekonomi, Kundtjänst och Försäljning.
Vi är medlemmar i Almega kompetensföretagen och har kollektivavtal med Unionen och Akademikerförbundet. Ersättning
Fast l?n + provision Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "8869". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Recruitive AB
(org.nr 559072-9546), http://www.recruitive.se/ Kontakt
Helena Wallin helena.wallin@recruitive.se Jobbnummer
9540768