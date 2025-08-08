Rådgivande säljare till Bixia
OnepartnerGroup Östergötland AB / Kundservicejobb / Linköping Visa alla kundservicejobb i Linköping
2025-08-08
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OnepartnerGroup Östergötland AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Vill du bli en värdefull resurs som rådgivande säljare hos Bixia i Linköping? Vi söker dig som vill ge förstklassig service på frågor inom el- och energiområdet och som drivs av att arbeta med försäljning. Är det du? Välkommen med din ansökan redan idag!
En sammanslagen kundservice med nya möjligheter - vill du vara med på resan?
Vid årsskiftet gick Bixia och Tekniska verkens kundservice samman, och sedan dess arbetar vi som ett gemensamt team med ett tydligt fokus: att växa tillsammans. Vi satsar nu på att bredda vår kompetens inom hela gruppen - något som både skapar bättre service till våra kunder och större utvecklingsmöjligheter för dig som medarbetare. Det innebär att du som börjar hos oss inte bara får arbeta med Bixias tjänster, utan även har goda möjligheter att utvecklas inom fler områden. Vi bygger både bredd och spets - och hos oss får du vara med och forma framtidens kundservice. Publiceringsdatum2025-08-08Om företaget
Bixia är ett elhandelsbolag med cirka 70 anställda och ägs av Tekniska verken i Linköping - energibolaget som bygger världens mest resurseffektiva region. Vi vill bidra till verklig förändring. En grönare, friskare och mer hållbar förändring. Därför driver vi på utvecklingen av lokalproducerad el från förnybara energikällor genom att främja lokala initiativ och satsa på lokala producenter. Elbranschen står precis som många andra branscher inför stora förändringar. Den digitala utvecklingen påverkar hela vårt samhälle och vår bransch är inget undantag. Att göra hållbara val av produkter och tjänster blir mer och mer självklart och där vill Bixia vara en tydlig spelare. Om tjänsten
Som rådgivande säljare på Bixia bistår du våra kunder med god service och rådgivande försäljning avseende Bixias produkter, exempelvis hållbara elval eller tilläggstjänster som solceller och laddboxar. Det är ett omväxlande arbete där du är kunden behjälplig genom telefon, mejl, chatt och i sociala medier. Din kundbas utgörs främst av privatpersoner men till viss del även av små och mellanstora företag.
I din roll är du inkännande och läser av kundens individuella behov, samt arbetar med rådgivande försäljning. Du supporterar kunden i frågor om det energismarta hemmet och tjänster kopplat till det, handlägger ärenden och mejl samt ansvarar för enklare utredningar och åtgärder kring fakturor, avtal och priser.
Vad kan vi erbjuda dig?
Bixias medarbetare har olika roller, bakgrund och intressen. Det som förenar oss är stoltheten över det vi är med och bidrar till. Tillsammans med flera tusen lokala producenter av sol-, vind- och vattenkraft och alla våra kunder som väljer lokalproducerad el, bidrar vi till att få in mer förnybar el i systemet. På så sätt minskar våra totala utsläpp. Vår vision är att skapa en helt förnybar elmarknad.
Vi som arbetar på Bixia är engagerade, trivs på jobbet och har kunden i fokus. Här låter vi alla växa och ta plats, genom att uppmuntra och peppa varandra. Vi vågar fatta beslut och delar med oss av kunskap och genom samarbete arbetar vi för att nå Bixias mål. På Bixia tar alla medarbetare ansvar för helheten och förstår sitt bidrag till den. För att nå våra mål är vi anpassningsbara och driver hela tiden förändring.
Om dig
Vi tror att du tidigare haft tjänster där kundkontakt och försäljning varit naturliga delar och att du vill arbeta i ett företag med moderna värderingar. Intresse av miljö- eller energifrågor är en fördel, men det viktigaste är att du har viljan att lära dig om vår verksamhet. Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska. Talar du ytterligare språk, exempelvis arabiska, är det meriterande. Då datorn är ditt främsta arbetsredskap har du god datavana.
Hos oss är det stundtals högt tempo så du som person motiveras av det och gillar att jobba när det händer mycket. Vidare är du kundorienterad, lösningsfokuserad, orädd och nyfiken. Du trivs i en säljande roll, såväl att arbeta med merförsäljning vid inringande samtal, som att ringa potentiellt nya kunder. Efter upplärning är du självgående, flexibel och initiativtagande. Övrig information
Startdatum: Önskat startdatum är 1 oktoberPlaceringsort: Brogatan 1 i Linköping, vackert beläget bredvid Stångån Omfattning: HeltidArbetstid: Kontorstid, vardagar kl. 8-17Tillträde: Visstidsanställning i 6 månader som konsult via OnePartnerGroup, med goda möjligheter till förlängning och på sikt övergång till att bli anställd direkt av oss på Bixia
Denna rekrytering sker i samarbete med OnePartnerGroup. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult och konsultchef Julius Danielsson på: Julius.danielsson@onepartnergroup.se
alternativt 0730-464173. Observera att vi på grund av GDPR ej tar emot ansökningar via mejl. Alla sökande kommer att få en första återkoppling inom två veckor från dess att ansökan kommit in, har du inte fått återkoppling inom två veckor ber vi dig kontrollera att mejl från oss inte hamnat i din skräppost, samt att du i din profil hos oss angivit korrekt mejladress.
Vår rekryteringsprocess består av följande steg: Telefonintervju, kompetensbaserade tester som mäter problemlösningsförmåga och personlighet (tidsåtgång tillsammans ca 45 minuter), djupintervju, referenstagning, bakgrundskontroll och kundintervju.
Urval sker löpande så tveka inte med att skicka in din ansökan redan idag, vi ser fram mot att få ta del av den! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Östergötland AB
(org.nr 556958-4476), https://www.onepartnergroup.se/ Arbetsplats
OnePartnerGroup Kontakt
Julius Danielsson julius.danielsson@onepartnergroup.se Jobbnummer
9451109