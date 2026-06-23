Rådgivande säljare
OnepartnerGroup Östergötland AB / Kundservicejobb / Linköping Visa alla kundservicejobb i Linköping
2026-06-23
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, Finspång
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eller i hela Sverige
Vill du arbeta med kundservice som gör skillnad – där varje kundkontakt är en möjlighet att skapa värde? Vi söker dig som drivs av att hjälpa kunder, hitta lösningar och arbeta med rådgivande försäljning.Publiceringsdatum2026-06-23Om företaget
Genom innovativa och hållbara lösningar inom energi och samhällstjänster skapar vi en enklare och mer hållbar vardag för våra kunder. Vi är cirka 900 medarbetare som tillsammans arbetar inom områden som elnät, elhandel, vatten, fjärrvärme, avfall, bredband, biogas och energitjänster. Kundfronten är navet i kundrelationen och vårt uppdrag är att skapa kundmöten som överträffar förväntningarna. Här arbetar vi tillsammans, utvecklar vår kompetens och hjälper varandra att lyckas.Om tjänsten
Som rådgivande säljare på Kundfronten blir du en viktig del av ett engagerat team och en del av tekniska verkens viktigaste kontaktyta mot kunderna. Du hjälper kunder via telefon, mejl och chatt och skapar en trygg och professionell upplevelse i varje kontakt. Rollen innebär både service och försäljning. Du lyssnar in kundens behov, ger rådgivning och presenterar lösningar som skapar värde.
I rollen ingår bland annat att:
Ge service och rådgivning till våra privat- och företagskunder
Arbeta aktivt med försäljning och merförsäljning
Identifiera kundens behov och rekommendera rätt produkter och tjänster
Hantera frågor kring avtal, fakturor, priser och tjänster
Arbeta med kundärenden och enklare utredningar
Du kommer i början av din anställning få en gedigen introduktion där du lär dig våra verksamhetsområden, produkter och arbetssätt för att känna dig trygg i rollen.
Om dig
Vi söker dig som tycker om att möta människor och som trivs i en roll där service och försäljning går hand i hand. Du motiveras av att skapa bra kundupplevelser och gillar att hitta lösningar som passar kundens behov.
För att lyckas i rollen tror vi att du:
har erfarenhet av kundservice, försäljning eller rådgivande arbete
är trygg i dialog med kunder och gillar att skapa relationer
drivs av försäljning och ser möjligheten i varje kundkontakt
är lösningsorienterad, nyfiken och tar ansvar
trivs med ett högt tempo och att arbeta mot uppsatta mål
är flexibel, initiativtagande och samarbetar bra med andra
har god datorvana och lätt för att lära dig nya system
Du behöver inte ha någon specifik utbildning, men gymnasiekompetens eller motsvarande är ett krav.
Du uttrycker dig obehindrat på svenska i tal och skrift och har goda kunskaper i engelska. Ytterligare språk, exempelvis arabiska, farsi, kurdiska eller somaliska, är meriterande. Vi lägger stor vikt vid din personlighet och söker dig som vill vara med och utveckla framtidens kundmöten tillsammans med oss.Övrig information
Startdatum: Enligt överenskommelse
Placeringsort: Brogatan 1 i Linköping, vackert beläget bredvid Stångån
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Kontorstid, vardagar kl. 8-17
Tillträde: Visstidsanställning i 6 månader som konsult via OnePartnerGroup, med goda möjligheter till förlängning och på sikt övergång till att bli anställd direkt hos Tekniska Verken.
Denna rekrytering sker i samarbete med OnePartnerGroup. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult och konsultchef Julius Danielsson på: Julius.danielsson@onepartnergroup.se
alternativt 0730-464173.
Observera att vi på grund av GDPR ej tar emot ansökningar via mejl. Alla sökande kommer att få en första återkoppling inom två veckor från dess att ansökan kommit in, har du inte fått återkoppling inom två veckor ber vi dig kontrollera att mejl från oss inte hamnat i din skräppost, samt att du i din profil hos oss angivit korrekt mejladress.
Vår rekryteringsprocess består av följande steg: Telefonintervju, kompetensbaserade tester som mäter problemlösningsförmåga och personlighet (tidsåtgång tillsammans ca 45 minuter), djupintervju, referenstagning, bakgrundskontroll och kundintervju.
Urval sker löpande så tveka inte med att skicka in din ansökan redan idag, vi ser fram mot att få ta del av den! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Östergötland AB
(org.nr 556958-4476), https://www.onepartnergroup.se/
582 78 LINKÖPING Arbetsplats
OnePartnerGroup Kontakt
Rekryteringskonsult & Konsultchef
Julius Danielsson julius.danielsson@onepartnergroup.se +46730464173 Jobbnummer
9975780