Rådgivande IT-konsult till ledande IT-företag
Academic Work Sweden AB / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2026-07-07
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, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med avancerade IT-lösningar och bidra till att utveckla kundernas verksamhet? Nu söker vi en senior IT-konsult till Göteborg/Uddevalla som vill vara med och ansvara för att planera, implementera och optimera moderna IT-lösningar hos en ledande nordisk leverantör av IT- och affärsnära tjänster.Publiceringsdatum2026-07-07Om tjänsten
Som rådgivande IT-konsult får du arbeta självständigt och i ledande roller i spännande IT-projekt där du kombinerar teknisk expertis med kundnära rådgivning ute hos vår kunds kunder. Du ansvarar för att leverera avancerade IT-tjänster inom infrastruktur och fungerar som en nyckelperson och ambassadör där du hjälper kunder att implementera, utveckla och optimera moderna IT-lösningar, samtidigt som du bygger långsiktiga relationer och bidrar till deras digitala utveckling. Rollen kombinerar teknisk spetskompetens, kundnära leverans och ett professionellt förhållningssätt med stor möjlighet att påverka – med fokus på kvalitet, kundnöjdhet och teknisk utveckling.
Du erbjuds
Hos vår kund blir du en del av ett bolag med stark värdegrund, tydligt kundfokus och korta beslutsvägar. De kombinerar frihet under ansvar med tydliga mål och ett nära samarbete mellan kollegor.
En affärsnära roll med stor möjlighet att påverka
Långsiktiga kundrelationer snarare än kortsiktiga affärer
Ett engagerat team där samarbete och hjälpsamhet är självklart
Möjlighet att utvecklas både professionellt och personligt
En kultur där allas bidrag räknas – och där man har roligt tillsammans
Flexibelt upplägg med möjlighet till distansarbete
Förutsättningar att komma in i rollen på bästa sätt genom en tydlig onboarding och löpande stöd från en mentorDina arbetsuppgifter
Designa, implementera och vidareutveckla moderna IT-miljöer inom nätverk, säkerhet och IT-infrastruktur, inklusive serverplattformar, hybrid- och molnlösningar.
Bidra med djup kompetens inom IT-infrastruktur (t.ex. serverplattformar, nätverk, hybrid- och molnlösningar) och omsätta den i skalbara och framtidssäkra lösningar
Agera som en proaktiv och affärsnära rådgivare hos kund, där du driver deras digitala utveckling framåt utifrån verksamhetens mål
Identifiera och utveckla nya arbetssätt där AI, automation och datadrivna insikter stärker kundens verksamhet och skapar konkret affärsvärde
Ansvara för implementering, vidareutveckling och optimering av tekniska lösningar i nära dialog med kund
Säkerställa hög kvalitet genom tydlig dokumentation och arbete enligt best practices inom säkerhet och IT-leverans
Leda eller bidra till projekt med ansvar för kvalitet, tidplan, budget och riskhantering
Fungera som mentor och kunskapsdelare inom teamet och bidra till ett starkt kompetensutbyte
Bygga långsiktiga kundrelationer, vara en nyckelperson i leveransen och identifiera affärsmöjligheter genom ett konsultativt arbetssätt.
Samarbeta nära kunder, partners och interna team för att skapa hållbara, innovativa lösningar
Vi söker dig som
Har flera års erfarenhet som IT-konsult
Har kompetens inom IT-infrastruktur (nätverk, servrar, säkerhet, moln, automation, AI)
Har erfarenhet av kundnära arbete i både projekt och drift och trivs med att leda tekniska aktiviteter samt stötta kollegor som en mentor
Har certifieringar inom relevanta tekniker/system (t.ex. Microsoft, Cisco, VMware)
Har goda kunskaper i Windows Server, AD, nätverk, lagring, backup och molnlösningar
Har vana att använda AI-baserade verktyg för att effektivisera arbetssätt
Innehar B-körkort
Är obehindrad i svenska och engelska då båda språken används i det dagliga arbetet
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:Du är tekniskt driven, ansvarstagande och trivs i en roll med stort eget ansvar. Du har ett strukturerat arbetssätt och en genuin vilja att leverera kvalitet i varje uppdrag.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "FE98C0". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Gullbergs Strandgata 15 (visa karta
)
411 04 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9995314