Rådgivande B2B-säljare till skönhetsbranschen
New Medic Era AB / Säljarjobb / Huddinge Visa alla säljarjobb i Huddinge
2025-09-30
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos New Medic Era AB i Huddinge
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i Sveriges ledande företag inom medicintekniska produkter, hudvård, kemisk peeling och apparater för kliniker och skönhetssalonger?Nu söker vi på Medicera en engagerad och driven person som brinner för att utvecklas som kundansvarig inom en spännande bransch.
Din roll:
Hos Medicera blir du mer än en säljare - du blir en rådgivare som hjälper våra kunder att växa och lyckas. Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Att bygga och utveckla långsiktiga relationer med kliniker och salonger.
Att förstå kundens behov och erbjuda skräddarsydda lösningar.
Att utbilda och inspirera kring vårt breda sortiment av produkter och apparater.
Att representera Medicera på mässor, event och utbildningar.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av försäljning, gärna inom estetisk medicin, hudvård eller medtech.
Är lyhörd, förtroendeingivande och har ett genuint intresse för människor.
Har förmåga att skapa långsiktiga samarbeten och ge professionell rådgivning.
Är självgående och trivs i en roll med mycket frihet och ansvar.
Talar flytande svenska.
Meriterande om du har B-körkort.
Vi erbjuder:
En stimulerande roll i en snabbt växande bransch.
Fast lön + provisionsmodell.
Löpande produktutbildning och möjlighet att utvecklas i takt med företaget.
Ett starkt varumärke och ett exklusivt och marknadsledande sortiment i ryggen.
Placering: Stockholm
Start: Enligt överenskommelse
Vill du bli en del av Medicera och bidra till att utveckla den estetiska branschen?Skicka din ansökan och CV till career@medicera.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
E-mail
E-post: career@medicera.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "För- och efternamn". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare New Medic Era AB
(org.nr 556610-4641), https://medicera.se/ Jobbnummer
9534056