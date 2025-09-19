Räddningstjänstpersonal i beredskap, RIB
Västerviks kommun / Brandmansjobb / Västervik Visa alla brandmansjobb i Västervik
2025-09-19
, Vimmerby
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Hultsfred
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västerviks kommun i Västervik
ÖverumPubliceringsdatum2025-09-19Om tjänsten
Som deltidsbrandman har du en viktig samhällsfunktion. Du arbetar i beredskap och larmas vid olyckor och andra akuta händelser. En ordinarie tjänst är 7 dygn på en fyra veckors period. Vid pooltjänst varierar sysselsättningsgraden. Arbetet innebär även regelbundna övningar och andra förekommande arbetsuppgifter inom räddningstjänsten.
Räddningstjänsten i Västervik är organiserad i fyra beredskapsgrupper som ansvarar för dygnet runt-beredskap. Vi söker dig som är intresserad av en ordinarie tjänst samt dig som kan arbeta inom vår poolverksamhet.
• Ordinarie tjänst innebär beredskap sju dygn under en fyraveckorsperiod.
• Pooltjänst innebär att du avlastar ordinarie personal vid behov utan eget beredskapsschema. Vid ledig ordinarie tjänst erbjuds du möjlighet att övergå till sådan tjänst.
________________________________________
Förutsättningar för anställning
För att vara aktuell för tjänsten måste du:
• Ha möjlighet att inställa dig på ortens brandstation inom fem minuter från såväl bostad som arbetsplats/sysselsättning.
• Ha god fysisk förmåga och hälsa i enlighet med gällande krav för räddningstjänstpersonal.
• Ha goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt.
• Vara simkunnig.
• Inneha B-körkort samt vara beredd att ta C-körkort under första anställningsåret.
________________________________________
Utbildning och introduktion
För tjänsten krävs ingen tidigare erfarenhet inom räddningstjänst. Utbildning för deltidsbrandmän (GRIB) tillhandahålls av arbetsgivaren och omfattar totalt 7 veckor (4+3). Utbildningen är betald.
Grundutbildningen planeras att påbörjas under våren.
________________________________________
Rekryteringsprocess
Rekryteringen sker i flera steg:
1. Första urvalet baseras på ansökan med personligt brev och CV samt uppfyllande av formella krav.
2. Andra urvalet innebär rullbandstest och intervju
Anställning förutsätter godkänt resultat i ovan nämnda tester samt medicinskt godkännande av företagshälsovård.
________________________________________Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har:
• God samarbetsförmåga
• Hög personlig mognad
• Förmåga att arbeta under press
• God uthållighet och flexibilitet
• Serviceinriktat förhållningssätt
________________________________________
Att arbeta som deltidsbrandman är både utmanande och meningsfullt. Du bidrar till tryggheten i samhället och blir en del av en professionell och engagerad räddningstjänst.
Har du frågor om tjänsten eller vill veta mer om vad uppdraget innebär, är du varmt välkommen att kontakta oss.
Läs mer om hur det är att arbeta som deltidsbrandman på Västervik kommuns hemsida.https://www.vastervik.se/Omsorg-stod-och-hjalp/Trygg-och-saker/Raddningstjanst/vill-du-jobba-som-deltidsbrandman/
Välkommen med din ansökan!
UtbildningskravUtbildningskravB-körkort
Erfarenhetskrav
Den som anställs kommer få den utbildning som tjänsten kräver.
Kunskapskrav
Goda kunskaper muntligt och skriftligt i svenska språket.
Simkunnig
Övriga krav
God fysisk kondition.
Hälsa för att klara de lagstadgade hälsokraven för brandmän.
Den person som blir aktuell för tjänsten ska vara medicinskt godkänd hos vår företagshälsovård för att bli anställd. I början av anställningen är det obligatoriskt att gå kompetensutbildning för deltidsbrandman. Grundutbildningen är ca 4 veckor och startar under våren. Du får lön under utbildningstiden. Därefter kommer du kunna gå i tjänst och ha beredskap. Under första året ska du vara beredd på att ta c-körkort och söka vidareutbildning.
Möjlighet att ta C-körkort.
Kompetenser
Personlig mognad
Flexibel
Uthållig
Samarbetsförmåga
Serviceinriktad
Kreativ
Information
Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Lön enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KSF 50-25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerviks kommun
(org.nr 212000-0779) Kontakt
Sara Stenbeck sara.stenbeck@vastervik.se 0103555710 Jobbnummer
9516383