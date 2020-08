Räddningstjänsten söker deltidsbrandmän i Eksjö - Eksjö kommun, Kommunledningskontoret - Brandmansjobb i Eksjö

Eksjö kommun, Kommunledningskontoret / Brandmansjobb / Eksjö2020-08-262020-08-26Som deltidsbrandman arbetar du med att hjälpa både samhället och privatpersoner då olyckan varit framme. Du ställs hela tiden inför nya utmaningar då du aldrig i förväg vet vad du kommer att få för larm. Det kan vara bränder, trafikolyckor, automatiska brandlarm, hjälp till ambulans och polis med mera.Normalt har du som deltidsbrandman beredskap var tredje vecka och då ska du kunna nås dygnet runt med hjälp av en personsökare. Övningar genomförs regelbundet 2 gånger per beredskapsvecka på kvällstid.Efter ansökningstidens utgång kommer utvalda sökande att genomgå olika tester, bland annat:Konditions- och hälsotest på rullband och ergometercykel.SimprovPraktiska testerEfter anställning kommer du att få den utbildning som behövs för att arbeta som deltidsbrandman. Utbildningen är uppdelad i block på totalt 7 veckor sker i samarbete med MSBs skolor och bekostas av räddningstjänsten.Din huvudarbetsgivare ska godkänna att du arbetar som deltidsbrandman.Nyanställd som inte har körkort med lägst behörighet C ska komplettera med detta senast inom 18 månader från anställningens början, räddningstjänsten finansierar en del av kostnaden för detta.Kvalifikationer:Körkort klass B, klass C är en merit.God fysik och simkunnighet.Bostad och arbetsplats ska vara orienterade så att anspänningstiden enligt kommunens handlings-program kan hållas. Detta innebär att du har din bostad och din arbetsplats inom ett avstånd så att du kan nå brandstationen inom 5 minuter.Du ska ha en fast anställning hos din huvudarbetsgivare eller vara egen företagare.ÖVRIGTFör att få en effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan, ber vi dig skicka din ansökan via vårt rekryteringsvertyg "offentliga jobb". Ansök direkt via länken i annonsen.Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Varaktighet, arbetstidTimavlönad. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Rekrytering sker löpande.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2020-09-30Eksjö kommun, Kommunledningskontoret5334219