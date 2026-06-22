Räddningstjänsten söker brandman på heltid
Årjängs kommun, Räddningstjänst / Brandmansjobb / Årjäng Visa alla brandmansjobb i Årjäng
2026-06-22
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Årjängs kommun är en stolt tillväxtkommun med framtidstro. Vi antar utmaningar med tillförsikt och mod tillsammans i samverkan. Här finns det utrymme för nya människor och nya idéer att slå rot. Vi som bor, lever, verkar och besöker Årjängs kommun brukar säga att det är nära till allt som betyder något.
Under senare delen av 2025 genomförde Räddningstjänsten Årjäng en organisationsförändring där Du fårmöjlighet att vara en aktiv del av den nya organisationen.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-22Arbetsuppgifter
Som heltidsbrandman vid räddningstjänsten i Årjäng kommer du att arbeta med förebyggande och akut räddningsarbete vid brand, olyckor, räddningsinsatser samt andra samhällsfunktioner. Du deltar även vid utbildningar, övningar och är med och bidrar till att utföra samtliga förekommande arbetsuppgifter inom verksamhetens och kommunkoncernens dagliga drift och beredskap. Du får möjlighet att utveckla dig själv både som person och yrkeskompetens.
För att trivas i rollen som heltidsbrandman hos oss ska du vara utåtriktad, något som ställer höga krav på samarbetsförmågan samt förmågan att uttrycka sig väl i tal och skrift.
Som person är du självgående, drivande, effektiv och noggrann.
Du har god förmåga att planera och strukturera ditt arbete.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Reglerad arbetstid på 40 timmar per vecka. Övertidsersättning utgår ej under beredskapstid. Detta regleras separat. Arbetstiden är förlagd måndag till söndag enligt ett rullande tre veckors schema. Beredskap nattetid ingår.
Provanställning kan förekomma.
Innan en anställning kan bli aktuell måste Du vara beredd att uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret samt genomföra hälsoundersökning med ett godkänt resultat. Även andra tester kan bli aktuella under rekryteringsfasen. Vid behov kan personlighetstest genomföras. Vår strävan är att du ska krigsplaceras inom vår organisation.
Vi strävar efter att våra medarbetare ska spegla samhällets invånare och värnar därför om en jämn könsfördelning och mångfald i vår organisation.Kvalifikationer
Vi söker dig som är brandman med godkänd brandman deltid/räddningsinsats/grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap (GRIB) alternativt godkänd SMO-utbildning/brandman Heltid eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
God datorvana i Office-paketet och då främst i Word och PowerPoint är ett krav.
C-körkort är ett krav.
Simkunnighet.
Meriterande
• Vi ser det som meriterande att du har flera års erfarenhet från räddningstjänst.
Arbetat på heltidsstation kan vara ytterligare meriterande.
• CE-körkort eller BE/B96-körkort.
• God datorvana i räddningstjänstens verksamhetssystem Daedalos.
• Erfarenhet av arbete inom/med brandfarliga- och/eller explosiva varor enligt LBE.
• Räddningsledareutbildning (lägst RäLed A eller motsvarande).
• Genomfört utbildningen Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A (och ev B) med godkänt resultat.
• Instruktörsutbildning för fordon och/eller räddningstjänstutrustning som tex motorsåg, hydraul- verktyg, indikeringsutrustning mm.
• Erfarenhet från räddningstjänst med specialkompetens som tex TUNG RÄDDNING, KEM/FARLIGA ÄMNEN eller något annat som skulle kunna bidra till att utveckla vår räddningstjänst.
• Lokalkännedom.
• Annan kompetens som arbetsgivaren bedömer vara relevant. Anställningsvillkor
En komplett ansökan ska innehålla följande dokument:
1. Intyg från examen från räddningsinsats/GRIB, SMO, brandman heltid eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
2. Personligt brev (helst med referenser) samt CV. Tänk på att Ditt CV och personliga brev är så utförligt som möjligt för att spegla din profil i förhållande till våra önskemål och krav. Redogör gärna för Din förståelse för vårt samhälle och detta kan komma att påverka utformningen av en modern räddningstjänst.
3. Testprotokoll från rullbandstest 4,5 km/tim vid en lutning av 8 grader i sex minuter (8 inklusive uppvärmning) och detta skall vara genomfört de senaste 6 månaderna. Kan kompletteras i efterhand och skickas till krister.davidssson@arjang.se
4. Du måste ha giltigt BC-körkort. Kopia på körkortet skall bifogas.
5. Intyg på att Du kan simma minst 200 meter (ej äldre än 12 månader).
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
För att kunna utföra vissa arbetsuppgifter som innefattar känslig information kan medarbetare behöva logga in med sin personliga e-legitimation. E-legitimation är en elektronisk identitetshandling som kan jämföras med andra former av legitimation, såsom pass.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så skicka in din ansökan redan idag. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Din ansökan blir en allmän handling som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddade personuppgifter bör du kontakta rekryterande chef innan du skickar in din ansökan.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332605". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Årjängs Kommun
(org.nr 212000-1835)
672 29 ÅRJÄNG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Årjängs kommun, Räddningstjänst Kontakt
Fackförbund
Kommunal Årjäng 010-442 92 62 Jobbnummer
9971801