Räddningstjänst i beredskap (pool) till Boden!
2026-02-18
Hos Bodens kommun blir du en del av samhällsutvecklingen och arbetar med lösningar för en hållbar framtid. Du möts av stöd, förtroende och möjlighet att växa - tillsammans med engagerade kollegor.
Vi tror på att våga prova nytt och erbjuder trygga villkor samt ett meningsfullt arbete, både i din yrkesroll och som människa.
Vill du bidra till att rädda liv och skapa trygghet i samhället? Nu söker vi räddningspersonal i beredskap till vår poolverksamhet. Som RiB är du med och gör verklig skillnad genom ett meningsfullt, omväxlande och utvecklande uppdrag. Du blir en del av en stark gemenskap, får kvalificerad utbildning och goda träningsmöjligheter samt ett ekonomiskt tillskott.
Uppdraget som räddningspersonal i beredskap innebär att du, vid sidan av ditt ordinarie arbete, har beredskap enligt schema, vanligtvis var fjärde vecka. Under beredskapsperioden kan du kallas in till räddningsinsatser vid behov, exempelvis vid bränder, olyckor och livräddande insatser.
Under beredskap ska du kunna inställa dig på brandstationen inom 8 minuter, oavsett tid på dygnet. Inställelsetiden räknas från att larmet går tills dess att utryckningsfordonet lämnar stationen. Därför behöver du bo och/eller arbeta nära brandstationen.
Du ska vara nåbar dygnet runt under beredskapsperioden via personsökare, vilket förutsätter att din ordinarie arbetsgivare godkänner att du kan lämna arbetsplatsen vid larm.Publiceringsdatum2026-02-18Arbetsuppgifter
Att arbeta som brandman i beredskap innebär att du, vid sidan av ditt ordinarie arbete, har beredskap enligt schema, vanligtvis var fjärde vecka (cirka 168 timmar per månad). Under beredskapen kan du bli inkallad till räddningsinsatser vid behov. Insatserna varierar och kan till exempel omfatta livräddning, brandsläckning och stöd vid trafikolyckor.
Vid anställning genomgår du en tre veckor lång grundutbildning för räddningspersonal i beredskap (Grib 1) innan du börjar tjänstgöra samt en rökdykarutbildning på 40 timmar. Utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska moment, såsom arbete vid trafikolyckor, arbete på höjd, insatsövningar och grundläggande brandkunskap.
Inom två år genomförs ytterligare en tre veckor lång utbildning (Grib 2).
Utbildningarna är avlönade och i förekommande fall kan ersättning för förlorad arbetsinkomst från ordinarie arbetsgivare utgå.
Du får ersättning för beredskapstid, larmutryckningar, övningar samt fysisk träning (1 timme per vecka). Du har även fri tillgång till träningslokaler på stationen.Kvalifikationer
Inga förkunskaper krävs utan du får den utbildning som behövs vid anställning.
De krav vi har är:
* Körkort med minst behörighet B
* Goda kunskaper i svenska, tal och skrift
* Inställd på att ta körkort med behörighet C under anställningen
I samband med nyanställning genomförs tester där du behöver visa:
* God fysisk kondition och hälsa
* Samarbetsförmåga och stresstålighet
* Godkänt sim- och livräddningsprov (Guldbojen)
Du ska vara fullt frisk och en läkarundersökning ingår i rekryteringsprocessen.
Vi ser det som meriterande om du har:
* Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap eller motsvarande utbildning
* Sjukvårdsutbildning
* Körkortsbehörighet BE, C eller CE
* Relevant arbetslivserfarenhet
Som person söker vi dig som är ansvarstagande, samarbetsinriktad och stresstålig. Du har gott omdöme, kan behålla lugnet i pressade situationer och är flexibel när förutsättningar förändras. Ett engagemang för att hjälpa andra och bidra till samhällsnytta är en självklar drivkraft för dig.
Tjänstens omfattning: Deltid, pooltjänstgöring.
Mer information om att vara räddningspersonal i beredskap hittar du på www.blideltidsbrandman.se
ÖVRIGT
Boden är en modern småstad i hjärtat av den gröna omställningen. Här bygger vi framtidens samhälle med hållbara lösningar för boende, företagande och vardag. Kommunen spelar en viktig roll i regionens utveckling, med närhet till både stad, natur och två älvdalar. Det vi kallar närhetsliv.
Som medarbetare hos oss blir du en del av ett samhälle i tillväxt. Vi erbjuder en miljö där du kan växa i din roll, där idéer uppmuntras och där du gör skillnad, för både människorna här och för framtiden.
