Räddningschef till Vännäs och Bjurholms kommuner
Vännäs kommun / Brandmansjobb / Vännäs Visa alla brandmansjobb i Vännäs
2026-07-08
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Så roligt att just du funderar på att söka ett jobb hos oss! Vi har hand om den kommunala servicen för Västerbottens, till ytan, minsta kommun. Sett till befolkningsmängd är vi däremot fjärde störst och här bubblar det av möjligheter, gemenskap och framtidstro. Med bara lite drygt 20 minuter med tåget från Umeå är Vännäs en perfekt mix av det enkla, naturnära livet och den stora stadens myllrande möjligheter.
Som medarbetare i vår organisation spelar du en viktig roll och gör skillnad för medborgarna. Vi bygger välfärden tillsammans. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-07-08Beskrivning
Vi söker en trygg och engagerad ledare som vill vara med och forma framtidens räddningstjänst i Vännäs och Bjurholm.
Som räddningschef ansvarar du för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö samt leder såväl det operativa som strategiska arbetet. Räddningstjänsten står inför en spännande utveckling med ny brandstation, ökat fokus på höjd beredskap och stärkt samverkan med andra räddningstjänster.Dina arbetsuppgifter
Som räddningschef leder och utvecklar du räddningstjänsten i Vännäs och Bjurholms kommuner. Du har det övergripande ansvaret för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö samt säkerställer att verksamheten bedrivs enligt lagstiftning, politiska beslut och uppsatta mål.
I rollen ingår att tjänstgöra som insatsledare, utveckla den operativa förmågan, ansvara för förebyggande arbete, tillsyn och myndighetsutövning samt företräda räddningstjänsten i samverkan med kommuner, myndigheter och andra externa aktörer.
Vännäs samverkar med Nordmaling och uppdraget som insatsledare alternerar mellan fyra räddningschefer, vilket innebär att du har beredskap var fjärde hel vecka. Under denna vecka fungerar du även som TIB för Vännäs, Bjurholm och Nordmaling.
Till din hjälp finns bland annat ställföreträdande räddningschef, administrativt stöd och engagerade deltidsbrandmän och styrkeledare i både Vännäs och Bjurholm.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
minst eftergymnasial utbildning.
erfarenhet av arbete inom räddningstjänst samt av arbetsledning, chefsuppdrag eller annan ledande roll
god kunskap om lagen om skydd mot olyckor (LSO)
god administrativ förmåga samt vana att arbeta i digitala verksamhetssystem
god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har:
utbildning inom räddningstjänst, brand- och riskhantering, brandskydd, samhällssäkerhet eller annat område som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget.
erfarenhet som räddningschef, ställföreträdande räddningschef, insatsledare, styrkeledare eller annan ledande befattning inom räddningstjänst
erfarenhet av myndighetsutövning enligt LSO och LBE, inklusive tillsyns- och tillståndsarbete
erfarenhet av budget-, verksamhets-, personal- och arbetsmiljöansvar
erfarenhet av anställning inom offentlig sektor.
erfarenhet av samverkan med kommuner, myndigheter och andra aktörer samt av att leda förändrings- och utvecklingsarbete
utbildning inom ledarskap
För att lyckas i rollen ser vi att du:
är en trygg och tydlig ledare som skapar engagemang, delaktighet och förtroende
har god strategisk förmåga och kan omsätta mål, lagkrav och politiska beslut till konkret verksamhet
bygger goda samarbeten och kommunicerar tydligt med olika målgrupper
fattar välgrundade beslut och agerar lugnt och strukturerat även i pressade situationer
driver utveckling och förbättringsarbete på ett långsiktigt och resultatinriktat sättAnställningsvillkor
Tillsvidareanställning på heltid. Tjänsten innefattar beredskap var fjärde hel vecka vecka.
Tillträde enligt överenskommelse.
Tjänsten är placerad i Vännäs. Det är möjligt att ha uppdraget även om du inte är bosatt i Vännäs kommun men uppdraget kräver att du kan inställa dig inom rimlig tid vid beredskap och insatsledning. Bedömning av inställelsetid görs i rekryteringsprocessen.
För denna tjänst krävs att du genomgår och blir godkänd i säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen före anställning.
B-körkort krävs. För tjänsten behöver du ha eller vara beredd att ta körkort med behörighet C. Om du saknar C-behörighet vid anställning ska den uppnås inom överenskommen tid efter tillträde.
Vi har inför denna rekrytering tagit ställning till vilka rekryteringskanaler och samarbetspartners vi använder och undanber oss därför vänligen kontakt från annonsförsäljare och rekryteringsföretag.
Våra förmåner
Som medarbetare i Vännäs kommun får du flera förmåner.
Klicka här för att läsa mer om vårt erbjudande på vannas.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vännäs Kommun
(org.nr 212000-2841), https://www.vannas.se/ledigajobb
Östra Järnvägsgatan 1 (visa karta
)
911 32 VÄNNÄS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kommunstyrelseförvaltningen, Räddningstjänsten Kontakt
Stf Räddningschef
Lars Fahlesson 070-3788839 Jobbnummer
9996454