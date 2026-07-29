Räddningschef
Räddningstjänsten Västra Blekinge / Chefsjobb / Karlshamn Visa alla chefsjobb i Karlshamn
2026-07-29
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, Sölvesborg
, Olofström
eller i hela Sverige
Räddningstjänsten Västra Blekinge står inför framtidens utmaningar inom samhällsskydd, beredskap och trygghet. Nu söker vi en räddningschef som med ett tydligt ledarskap, strategisk förmåga och stort engagemang vill vara med och utveckla organisationen.
Uppdrag
I Räddningstjänsten Västra Blekinge har förbundschefen det övergripande ansvaret för kommunalförbundet. Som räddningschef leder, utvecklar och följer du upp den operativa och förebyggande verksamheten samt säkerställer förbundets förmåga att genomföra räddningstjänst i fredstid och under höjd beredskap. Genom ett närvarande och tydligt ledarskap skapar du som räddningschef förutsättningar för en professionell, hållbar och utvecklingsinriktad organisation.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som räddningschef är att:
ansvara för personal och dess arbetsmiljö samt kompetensförsörjning inom den operativa och förebyggande verksamheten.
budgetansvar och uppföljning samt investeringsplanering inom den operativa och förebyggande verksamheten.
leda, utveckla och följa upp den operativa och förebyggande verksamheten i enlighet med gällande lagstiftning (lag (2003:778) om skydd mot olyckor och lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor), politiska beslut och uppsatta mål.I operativ verksamhet: säkerställa rätt operativ förmåga, utreda och analysera metoder och insatser, ansvara för ledningsfunktioner, bygga och utveckla räddningstjänstens förmåga under höjd beredskap och civilt försvar.
I förebyggande verksamhet: säkerställa att verksamheten bedrivs effektivt, rättssäkert och i enlighet med gällande lagstiftning i myndighetsutövning och utbildning.
driva utvecklings- och förändringsarbete utifrån framtida behov och omvärldsförändringar.
skapa och stärka god samverkan med andra blåljusmyndigheter, medlemskommuner, länsstyrelse, näringsliv samt andra myndigheter och externa aktörer.
vara en del av kommunalförbundets ledningsgrupp och bidra till organisationens strategiska utveckling.
vara en synlig och engagerad ledare som skapar tillit, ansvar, delaktighet och engagemang i underställda chefer och medarbetare.
vara en tydlig arbetsgivarföreträdare som hanterar svåra samtal, arbetsrättsliga frågor och konflikter på ett konstruktivt sätt.
tjänstgöra som regional insatsledare enligt beredskapsschema. Publiceringsdatum2026-07-29KvalifikationerUtbildningsbakgrund
Du har en examen som brandingenjör och påbyggnadsutbildning för brandingenjörer (RUB). Du har flerårig erfarenhet av kommunal räddningstjänst och har därigenom en god kunskap i gällande lagstiftning och förmågan att arbeta både strategiskt och operativt. Ett annat krav är att du har flerårig erfarenhet som chef med verksamhets-, personal- och ekonomiansvar. För tjänsten krävs B-körkort. Du hanterar IT-verktyg som en naturlig del av ditt arbete. Då kommunikation och dokumentation ingår i arbetet kan du uttrycka dig väl i det svenska språket i såväl tal som skrift.
Ditt ledarskap
Ditt ledarskap präglas av närvaro och tillit. Din trygghet i ditt ledarskap bygger starka relationer som tillsammans med en tydlig inriktning i arbetet får medarbetare att växa och prestera tillsammans. Ledarskapet kräver att du har mod att fatta beslut även i komplexa situationer. Du väjer inte för svåra frågor utan tar tag i problem, otydligheter och konflikter på ett konstruktivt sätt. Du förstår att utveckling ibland kräver att olika perspektiv utmanas och att tydliga ställningstaganden görs.
Dina personliga egenskaper
Som person är du en erfaren ledare inom den kommunala räddningstjänsten som ser organisationen i ett helhetsperspektiv. Med din strategiska förmåga och tydliga kommunikation skapar du engagerade, drivande och ansvarstagande underställda chefer och medarbetare där ni tillsammans arbetar för framtidens krav i samhällsskydd, beredskap och trygghet. Ditt trygga och närvarande ledarskap bygger upp förtroendefulla relationer samtidigt som du kan ställa krav och ge konstruktiv feedback.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Placering
Brandstationen i Karlshamn.
Anställningsform
Heltid och tillsvidareanställning. Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas. Ange löneanspråk i ansökan.
Tillträdesdag
Enligt överenskommelse. Övrig information
En anställning hos oss kommer innebära placering i säkerhetsklass, vilket innebär att säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs före anställning enligt 3 kap. i säkerhetsskyddslagen. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Innan en anställning kan bli aktuell måste du också uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
Upplysningar
Kenneth Jensen, förbundschef, tfn: 0454-30 51 01
Sandra Bohlin, HR-chef, tfn: 0454-30 51 24
Magnus Krantz, facklig företrädare Brandmännens Riksförbund, tfn: 08-722 34 86
Johan Nilsson, facklig företrädare Sveriges Ingenjörer, tfn: 0454-30 51 13
Erik Gustavsson, facklig företrädare Kommunal, tfn: 0454-30 51 00
Robert Carlsson, facklig företrädare Vision, tfn: 0454-30 51 00
Vill du jobba med oss?
Din ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Vi tillämpar löpande rekrytering under ansökningsperioden, skicka gärna in din ansökan omedelbart.
Har du skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen. Vi ser fram emot att läsa din ansökan!
Vi strävar efter att våra medarbetare ska spegla samhällets invånare och värnar därför om en jämn könsfördelning och mångfald i vår organisation.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Räddningstjänsten Västra Blekinge
(org.nr 222000-0935)
374 32 KARLSHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Räddningstjänsten Västra Blekinge Jobbnummer
10015284