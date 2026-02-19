Rad - Varannan helg och en dag/vecka
2026-02-19
Teamet stabiliseras och tryggheten i sampel med kvalitet är det vi ständigt strävar efter. Du bör ha erfarenhet av autism och ADHD, samt ha erfarenhet av lågaffektivt bemötande.
Nu söker vi dig som vill och har möjligheten att ta ett dagpass per vecka och varannan helg.
Du arbetar självständigt, men är samtidigt en viktig del av ett självgående, sammansvetsat team med nära samarbete och tydlig kommunikation. Du har alltid stöd att luta dig mot, från både medarbetarledare och kundansvarig. Vi erbjuder handledning och utbildning utifrån teamets behov och lagrum, och kvalitet är ett pågående arbete som bygger på trygghet, nätverk och tillit. Vi söker dig som är beredd att satsa, har ett äkta intresse för beteenden, och vill utvecklas och växa i din roll.
Vi söker dig som
• Har erfarenhet av autism och ADHD
• Har arbetat med lågaffektivt bemötande
• Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• Har körkort och tillgång till bil för att ta dig till och från arbetet
• Är nyfiken, engagerad och vill utvecklas tillsammans med teamet
• Trivs i en miljö med hund och katt
Arbetstid
Varannan helg och dagpass tisdagar . (Sovande jour förekommer) Det ger ca 15 tim/vecka på fast rad.
Arbetsplatsen ligger utanför Kolsva.
Välkommen med din ansökan - hos oss gör du skillnad varje dag!
Om arbetsgivaren
Välkommen med din ansökan - hos oss gör du skillnad varje dag!
