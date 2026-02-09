R&D Engineer

Syspartner Consulting AB / Datajobb / Västerås
2026-02-09


Vill du arbeta med komplex mjukvara i teknikens absoluta framkant?
Vi söker dig som är en erfaren C/C++ utvecklare och som trivs i miljöer där kvalitet, robusthet och långsiktighet står i fokus. Hos oss får du bidra i utvecklingen av system inom områden som försvar, industri, kommunikation och automation, ofta där tillförlitlighet är avgörande och din kod gör verklig skillnad.
Din roll
Som konsult på SysPartner blir du en del av ett erfaret team med stark teknisk kultur. Du arbetar i uppdrag som matchar din kompetens och intresse, ofta i roller som senior utvecklare, tech lead eller systemarkitekt. Du får möjlighet att påverka design, teknikval och lösningsstrategier.

Exempel på teknikmiljöer där du kan arbeta:

Inbyggda system och realtid (RTOS, embedded Linux, Yocto, QNX)

Kommunikationsprotokoll och nätverksstackar (CAN, TCP/IP, Ethernet, Modbus)

Säkerhetskritiska system inom försvar, industri och fordon

Plattformar och middleware i C/C++

Publiceringsdatum
2026-02-09

Profil
Du är en analytisk, strukturerad och prestigelös utvecklare som trivs i tekniskt starka miljöer. Du gillar att förstå hur system fungerar på djupet och arbetar gärna nära hårdvaran för att skapa robusta och effektiva lösningar.

Kvalifikationer
Minst 5 års erfarenhet av utveckling i C och/eller C++

Förståelse för systemarkitektur och minneshantering

Erfarenhet av att felsöka och optimera kod på låg nivå

Flytande svenska och engelska i tal och skrift

Meriterande:

Erfarenhet av kommunikationsprotokoll

Erfarenhet från säkerhetskritiska system

Kunskap om Yocto, QNX eller liknande miljöer

Erfarenhet av testautomation eller skriptning i Python eller Bash

Erfarenhet av att arbeta inom R&D

Bakgrund inom försvar, industri, fordon, energi eller telekom

Om SysPartner
SysPartner är ett teknikdrivet konsultbolag med spets inom systemutveckling, IT-infrastruktur och projektledning. Vi grundades i Linköping 2005 och finns idag även i Stockholm, Västerås och Luleå.
Vi samarbetar med några av Sveriges mest teknikintensiva företag inom försvar, industri, energi och kommunikation, där våra konsulter bidrar i allt från utveckling och arkitektur till infrastruktur och ledning av tekniska projekt.
Hos SysPartner kombineras teknisk höjd med en familjär kultur där vi värnar om gemenskap, omtanke och balans mellan arbete och fritid. Vi tror på frihet under ansvar, långsiktiga relationer och att människor växer i rätt miljö.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-08
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Syspartner Consulting AB (org.nr 556669-5044), https://karriar.syspartner.se
Kopparbergsvägen 10 (visa karta)
722 13  VÄSTERÅS

Arbetsplats
SysPartner Consulting AB

Jobbnummer
9731487

