Qvänumstrand I Lidköping Söker Säsongspersonal
Qvänum Mat & Malt AB / Restaurangbiträdesjobb / Lidköping Visa alla restaurangbiträdesjobb i Lidköping
2026-02-04
, Götene
, Skara
, Vara
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Qvänum Mat & Malt AB i Lidköping
Till vår sommarrestaurang i Lidköping söker vi ett gäng härliga människor som älskar service.
Vi söker DIG som vill jobba i:
KÖK (köksansvarig, kökspersonal)
BAR (sköta öltappar, drinkar, glass & kassa)
Service (Servering, disk & plock)
Vi söker dig som är glad och serviceinriktad och tycker att det är roligt med fart och fläkt. Om du har tidigare erfarenhet inom restaurang, servering och kök är det meriterande, men inget måste. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker olika typer av anställningar - allt från timmar till heltid, från maj-augusti 2026.
Skicka ditt CV och personliga brev till oss på info@qvanum.se
så hör vi av oss till dig. Intervjuer och anställning sker löpande.
Vill du veta mer om Qvänumstrand? Följ oss på Instagram och Facebook på @qvanumstrand där vi löpande uppdaterar med mer information om restaurangen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: info@qvanum.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Qvänum Mat & Malt AB
(org.nr 556651-6596)
Strandgatan 10 (visa karta
)
531 60 LIDKÖPING Arbetsplats
Qvänumstrand Jobbnummer
9723226