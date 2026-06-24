Queen Nalis Kalmar
Tuan Hilltion AB / Hälsojobb / Kalmar Visa alla hälsojobb i Kalmar
2026-06-24
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Hej!
Vi söker en glad och serviceinriktad medarbetare till vår nagelsalong. Erfarenhet inom nagelvård är meriterande, men vi välkomnar även dig som är motiverad att lära dig yrket och utvecklas tillsammans med oss.
Hos oss får du arbeta i en trevlig arbetsmiljö med härliga kunder och kollegor. Vi värdesätter noggrannhet, ansvarstagande och ett positivt bemötande.
Är du intresserad eller vill veta mer är du varmt välkommen att kontakta oss eller besöka salongen.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24
E-post: Tuan.bui.vk10@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tuan Hilltion AB
(org.nr 559397-8660)
Fiskaregatan 22 (visa karta
)
392 32 KALMAR Jobbnummer
9977954