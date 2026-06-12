Quality Lead - Beccs
21Activa Bemanning & Rekrytering AB / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm Visa alla organisationsutvecklarjobb i Stockholm
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-12Om tjänsten
Uppdragsperiod: 29-jun-2026 - 31-mar-2027 med möjlighet till förlängning
kvalitets ledaren ansvarar för att etablera, implementera och övervaka projektets kvalitetsledningssystem för att säkerställa att alla projektaktiviteter uppfyller kontraktskrav, tillämpliga standarder, regelverk samt interna policys.
Rollen stöttar projektorganisationen i att leverera rätt kvalitet från början genom att säkerställa kvalitetssäkring (QA), kvalitetskontroll (QC) och kontinuerlig förbättring genom hela projektets livscykel.
rapporterar till HSSEQ Manager och arbetar i nära samarbete med samt koordinerar och stöttar kvalitets ledaren .
Huvudsakliga ansvarsområden
Ta fram och implementera en Project Quality Management Plan, i enlighet med bolagets riktlinjer och internationella standarder, samt definiera tydliga och konkreta kvalitetskrav för Work Package Owners (WP) och Project Managers (PM)
Följa upp och verifiera att projektets processer och kvalitetsrutiner implementeras och efterlevs
Planera, samordna och följa upp inspektioner, FAT (Factory Acceptance Tests), revisioner och andra testaktiviteter för att säkerställa att kvalitetskrav uppfylls
Koordinera och stötta för att säkerställa effektiv kvalitetssäkring och kvalitetskontroll inom hela BECCS-projektet
Samarbeta med WP Execution Managers, bygg- och ingenjörsteam för att snabbt hantera kvalitetsfrågor och bidra med expertstöd
Arbeta nära entreprenörer för att säkerställa att deras QA/QC-arbete uppfyller projektets krav, inklusive granskning av leveranser och uppföljning av efterlevnad
Samordna med tredjepartsinspektörer och relevanta myndigheter för att säkerställa att externa kvalitetskontroller genomförs och dokumenteras korrekt
Rapportera regelbundet till HSSEQ Manager via Quality Performance Dashboard, inklusive avvikelser (NCR), åtgärder och status
Säkerställa att all kvalitetsrelaterad dokumentation upprätthålls, såsom revisionsprogram, revisionsplaner, rapporter, inspektionsprotokoll, ITP:er och NCR:er
Följa upp kvalitetsavvikelser, genomföra rotorsaksanalyser samt säkerställa att korrigerande och förebyggande åtgärder implementeras och dokumenteras
Genomföra revisioner av projekt och leverantörer samt ta fram detaljerade rapporter
Identifiera kvalitetsrisker och ta fram strategier för att minimera påverkan på tidplan och projektresultat
Driva kontinuerliga förbättringar av kvalitetsprocesser och implementera best practice Kvalifikationer Erfarenheter
Minst 10 års erfarenhet inom kvalitetsledning i stora industri-, bygg- eller ingenjörsprojekt
Erfarenhet från energi-, olje-, gas- eller processindustri är starkt meriterande
Erfarenhet revision inom företag eller större projekt är meriterande
Färdigheter
Stark ledarskaps- och teamledningsförmåga
Mycket god kommunikations- och samarbetsförmåga
Förmåga att identifiera avvikelser och driva korrigerande åtgärder
Strukturerad och lösningsorienterad med god organisatorisk förmåga
Kunskap
Djup förståelse för kvalitets principer, metoder och arbetssätt
God kännedom om bransch standarder, regelverk och projektspecifikationer
Erfarenhet av inspektions-, revisions- och testprocesser
Funktionella kompetenser
Dokumenterad förmåga att leda och koordinera flera Quality Leads inom olika discipliner
Stark analytisk förmåga och god beslutsförmåga
Beteendekompetenser
Förmåga att arbeta effektivt i en miljö med högt tempo och komplexitet
Stark fokus på kvalitet, struktur och efterlevnadÖvrig information
Förmåga att följa upp och rapportera kvalitetsrelaterade KPI:er
Hög noggrannhet och ett proaktivt arbetssätt för att identifiera och lösa problem
Om arbetsgivaren
Vi på 21Activa har över 30 års samlad erfarenhet inom bemanning och rekrytering.
Med fokus på lager, logistik, transport och administration hjälper vi företag i Stockholm, Uppsala, Roslagen och Mälardalen att hitta rätt kompetens.
Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag med kollektivavtal som står för trygghet och engagemang. När våra medarbetare mår bra skapas de bästa resultaten för våra kunder. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "283883". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 21Activa Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 559313-8133), https://cv.21activa.se/cv_21activa/iframe.jsp?
129 54 STOCKHOLM Jobbnummer
9960600