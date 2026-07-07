Quality Engineer Produktionsnära kvalitetsarbete
NDP IT AB / Civilingenjörsjobb / Linköping Visa alla civilingenjörsjobb i Linköping
2026-07-07
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Vi söker nu en Quality Engineer för ett spännande konsultuppdrag hos vår kund inom försvarsindustrin. Uppdraget passar dig som vill arbeta nära produktionen och bidra till hög kvalitet i tillverkningen genom ett operativt och lösningsorienterat kvalitetsarbete med fokus på inköpt material.
Om uppdraget
Som Quality Engineer fungerar du som produktionens stöd i kvalitetsfrågor kopplade till inköpt material. Du arbetar nära den dagliga verksamheten och säkerställer att avvikelser hanteras effektivt för att minimera påverkan på produktion och leveranser.
Rollen innebär ett nära samarbete med produktion, inköp, konstruktion och leverantörskvalitet samt ett aktivt deltagande i förbättringsarbetet inom kvalitet och processer.Publiceringsdatum2026-07-07Dina arbetsuppgifter
Stödja produktionen vid kvalitetsbedömning av inköpt material.
Hantera materialavvikelser i produktionsmiljö.
Driva reklamationer och rotorsaksanalyser tillsammans med leverantörer och Supplier Quality.
Säkerställa att korrigerande och förebyggande åtgärder identifieras, genomförs och följs upp.
Delta i och driva förbättringsarbete kopplat till kvalitet, processer och flöden.
Bidra till utveckling och förbättring av kvalitetsrutiner och arbetssätt.
Samarbeta nära produktion, inköp, konstruktion och övriga kvalitetsfunktioner.
Din Profil
3 års relevant erfarenhet inom kvalitetsarbete i produktion eller industrimiljö.
Relevant akademisk examen eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
God förståelse för avvikelsehantering, rotorsaksanalys, 8D och riskanalyser.
Förmåga att arbeta noggrant, strukturerat och lösningsorienterat.
Trivs i en operativ roll med många kontaktytor och ett nära samarbete med flera funktioner.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
Övrig information
Omfattning: 100 %
Placeringsort: Linköping
Arbetsmodell: Huvudsakligen på plats med möjlighet till visst hemarbete.
Säkerhetsprövning: Säkerhetsprövning kommer att genomföras innan uppdragets start och är en förutsättning för att kunna tillträda rollen.
Detta är ett konsultuppdrag hos vår kund där du får möjlighet att bli en del av en verksamhet med hög teknisk kompetens och ett starkt fokus på kvalitet, säkerhet och kontinuerliga förbättringar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06
E-post: ndp.ab.consulting@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Quality Engineer". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NDP IT AB
(org.nr 559359-4830)
582 54 LINKÖPING Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9995995