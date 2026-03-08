Quality Engineer inom varvsindustri
Avaron AB / Maskiningenjörsjobb / Stockholm Visa alla maskiningenjörsjobb i Stockholm
2026-03-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Botkyrka
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-08Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en kvalitetsingenjör för uppdrag inom varvsindustri med fokus på nybyggnation, ombyggnation och underhåll av fartyg. I rollen ansvarar du för att planera, samordna och genomföra kvalitetsinspektioner i en produktionsnära miljö där höga krav ställs på teknisk förståelse, struktur och noggrannhet.
Du arbetar brett med kontroll och verifiering av vanligt förekommande moment inom fartygsproduktion och säkerställer att arbetet följer ritningar, tekniska specifikationer, klassningskrav, internationella standarder och uppsatta kvalitetskrav.
ArbetsuppgifterPlanera, samordna och genomföra kvalitetsinspektioner inom fartygsproduktion
Utföra visuell och teknisk kontroll av svetsar enligt relevanta standarder samt WPS/WPQR
Inspektera rörsystem, inklusive tryckprovning och verifiering mot P&ID och isometrier
Granska och kontrollera elinstallationer enligt gällande regelverk och marina standarder
Följa upp avvikelser samt ansvara för dokumentation och rapportering
Medverka vid FAT, SAT och andra verifieringsaktiviteter
Säkerställa att arbete uppfyller krav från klassningssällskap och myndigheter
Samverka med produktion, projektledning och externa inspektörer
KravErfarenhet som kvalitetsingenjör inom marin- eller varvsindustri
Förmåga att självständigt planera, samordna och utföra kvalitetsinspektioner
Erfarenhet av inspektion inom svetsarbeten, rörinstallationer och elektriska installationer
God förståelse för ritningar, tekniska specifikationer, klassningskrav och internationella standarder
Kunskap om kvalitetsprocesser, dokumentation och spårbarhet
Hög noggrannhet, teknisk förståelse och förmåga att arbeta självständigt i en produktionsintensiv miljö
MeriterandeErfarenhet av arbete i internationella projektmiljöer
Certifiering inom svetsinspektion, exempelvis IWI, IWT eller IWE
Erfarenhet av NDTSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7347776-1880041". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9783522